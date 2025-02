Wie wird dritte "Alice in Borderland"-Staffel weitergehen?

Bereits vor Monaten kündigte Netflix eine dritte Staffel der beliebten japanischen Mystery-Serie "Alice in Borderland" an. Mittlerweile ist klar: Im September 2025 kehren die Charaktere um Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya) in die Parallelwelt mit ihren brutalen Spielen zurück. Aber was erwartet sie diesmal? Das ist noch ein gut gehütetes Geheimnis, aber die Fans haben schon jede Menge Theorien. Eine zentrale Rolle wird sicherlich der Joker spielen, denn die Spielkarte wurde in der letzten Sequenz der zweiten Staffel sehr prominent eingeblendet. Und auch im ersten Teaser zu Staffel drei taucht er wieder auf. Welche Ideen die Fans haben und welche Charaktere zurückkehren, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

