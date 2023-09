Netflix-Hit "Alice in Borderland" bekommt dritte Staffel!

Es geht doch noch weiter! 2020 wurde die japanische Thriller-Serie "Alice in Borderland" auf Netflix veröffentlicht – und schlug direkt hohe Wellen. Die Show basiert auf den gleichnamigen Mangas von Haro Aso. In denen gerät der Gamer Arisu (Kento Yamazaki) zusammen mit anderen Menschen in eine Parallelwelt, in der sie wortwörtlich um ihr Leben spielen müssen – für jede gewonnene Challenge bekommen sie Spielkarten. Im vergangenen Dezember war die zweite Staffel des brutalen Spektakels erschienen – das eigentliche Ende von "Alice in Borderland". Nun aber die Überraschung: Es ist noch nicht Schluss!

Achtung – es geht weiter! Auf Instagram verkündet Netflix nun die dicke Überraschung: Die dritte Staffel von "Alice in Borderland" kommt tatsächlich. Dazu teilt der Streaming-Gigant ein Video mit der letzten Spielkarte, für die die Charaktere noch ihr Leben riskieren müssen – der Joker. Details wie der Starttermin sind aktuell aber noch nicht bekannt. Die Stars der Serie sind aber augenscheinlich allesamt wieder mit von der Partie.

Die Fans des Netflix-Hits sind völlig aus dem Häuschen und freuen sich auf die neue Staffel. "Das sind die besten Neuigkeiten", schwärmt ein User im Netz. Doch gleichzeitig haben die Liebhaber von "Alice in Borderland" auch eine Frage: Wie soll es weiter gehen? "Aber es war doch Ende – ich erwarte einiges", erklärt ein Fan aufgeregt.

Netflix / Haro Aso,Shogakukan / ROBOT Last Boss ( Shuntarō Yanagi), Aguni (Sho Aoyagi) und Niragi (Dori Sakurada) in "Alice in Borderland"

Netlfix / Kumiko Tsuchiya Chishiya (Nijiro Murakami) in "Alice in Borderland"

Netlfix / Kumiko Tsuchiya Ayaka Miyoshi, Aya Asahina, Tao Tsuchiya und Kento Yamazaki in "Alice in Borderland"

