Die letzte "Alice in Borderland"-Staffel kommt im September

Das große Finale von "Alice in Borderland" steht bevor! Bereits seit 2023 ist bekannt, dass die beliebte Netflix-Serie nach zwei Staffeln noch eine dritte bekommt. Jetzt veröffentlicht der Streaming-Gigant den ersten deutschen Trailer und liefert auch direkt das Startdatum mit. "Die letzte Karte wurde noch nicht gespielt. 'Alice in Borderland' Staffel drei kommt am 25. September", heißt es in einem Instagram-Post. Der Trailer gibt einen ersten konkreten Einblick in die Handlung der neuen Folgen. Im Zentrum steht, wie bereits angekündigt, die geheimnisvolle Joker-Karte. Die Protagonisten Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya) zieht es zurück ins Borderland und damit auch in die brutalen Spiele.

Zum Abschluss der zweiten Staffel kehrten die beiden zusammen mit allen weiteren Charakteren zurück in die Realität. Es stellte sich heraus, dass ein Meteorit in die japanische Hauptstadt Tokio eingeschlagen war und die Spieler im Koma lagen und in ihrem Kopf in die Parallelwelt geworfen wurden. Doch offenbar ist es noch nicht vorbei. "Plötzlich wurde es so still da draußen. Ich glaube, ich habe von so etwas wie einer Reise geträumt", erinnert Arisu sich im Trailer an seine Erlebnisse. Sowohl er als auch Usagi bekommen in der Realität immer wieder Flashbacks – bis ihnen die Joker-Karte begegnet und sie mehr oder weniger zum Spiel eingeladen werden: "Herzlich willkommen... im Borderland. Es wartet noch unglaublich viel Potenzial." Arisus Mission ist klar: Er muss seine Freundin Usagi retten – wovor, erfahren die Fans erst im September.

"Alice in Borderland" eroberte 2020 die Netflix-Charts. Grundlage des Thrillers aus Japan ist eine Manga-Reihe des Autors Haro Aso. Die Handlung der Vorlage ist mit dem Ende der zweiten Staffel eigentlich abgeschlossen. Auch deshalb kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, was in der dritten Staffel passieren wird. Lediglich eine Kurzgeschichte namens "Alice in Borderland: Retry" wurde noch nicht aufgegriffen. Das sorgte schon für jede Menge Theorien im Netz. Allerdings ist noch nicht klar, ob die Serienmacher die Geschichte aufgreifen oder sich etwas Neues einfallen lassen. Auch hoffen viele Fans noch auf eine Rückkehr beliebter Figuren wie Chishiya (Nijirō Murakami) oder Aguni (Sho Aoyagi), die in der Kurzgeschichte eigentlich nicht mehr auftreten.

Netflix / Haro Aso, Shogakukan / ROBOT Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya) in "Alice in Borderland"

Netflix / Haro Aso,Shogakukan / ROBOT Last Boss (Shuntarō Yanagi), Aguni (Sho Aoyagi) und Niragi (Dori Sakurada) in "Alice in Borderland"

Netlfix / Kumiko Tsuchiya Chishiya (Nijirō Murakami) in "Alice in Borderland"

