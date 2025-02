Details zur dritten "Alice in Borderland"-Staffel bekannt

Die dritte Staffel von "Alice in Borderland" nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Am Mittwoch teilte Netflix auf Instagram ein erstes Teaserfoto. Darauf blicken die beiden Hauptcharaktere Arisu (gespielt von Kento Yamazaki), Usagi (gespielt von Tao Tsuchiya) sowie eine weitere unbekannte Figur vom Dach eines Hochhauses auf eine übergroße Joker-Karte, die letzte Spielkarte, die es für sie einzusammeln gilt. Die Bildunterschrift verspricht ein packendes Finale. "Ihr seid nicht bereit für das finale Spiel", heißt es zu dem Foto. Zudem ist nun auch klar, wann die dritte Staffel anlaufen wird: Diesen September geht es für die Figuren erneut in den Überlebenskampf. Auch einen ersten Teaser gibt es bereits, der die "Alice in Borderland"-Fans einige Theorien aufstellen lässt.

In dem kurzen Clip, der bereits in Japan veröffentlicht wurde, sind Arisu und Usagi zu sehen, wie sie wieder einmal im Wettlauf gegen die Zeit um ihr Leben kämpfen. Zudem sind mehrere Stimmen aus dem Off zu hören. Eine fragt beispielsweise: "Wollt ihr nicht in diese schöne Welt zurückkommen?" Eine andere stellt klar: "Der Joker kämpft nicht." In den Kommentaren spekulieren die eingefleischten Fans, was die ersten Ausschnitte sowie das Gesagte bedeuten. So vermutet ein User: "Ich nehme an, der Joker hat sie am Ende von Staffel 2 in dem Glauben gelassen, sie seien in die reale Welt zurückgekehrt." Andere sind sich zudem sicher, unter den Stimmen die von Chishiya (gespielt von Nijirō Murakami) und Ann (gespielt von Ayaka Miyoshi) erkannt zu haben. Dahingehend ist aber noch nichts bestätigt.

Die erste Staffel des Netflix-Hits erschien 2020 und basiert auf den Mangas von Haro Aso. Größtenteils spielt die japanische Serie in einer Parallelwelt, in der Arisu, Usagi und viele andere Menschen in Spielen ums Überleben kämpfen. Für jedes gewonnene Spiel erhalten sie Visa, wodurch sich ihre Lebenszeit verlängert. Läuft diese ab, müssen sie sich erneut den tödlichen Spielen stellen. Mit der zweiten Staffel, die 2022 über die Bildschirme flackerte, schien die Geschichte zu Ende zu sein. Doch in der letzten Szene kommt auf einem Tisch plötzlich die Karte des Jokers zum Vorschein – somit wurde deutlich, dass eine dritte Staffel folgen wird.

Netlfix / Kumiko Tsuchiya Chishiya (Nijirō Murakami) in "Alice in Borderland"

Netlfix / Kumiko Tsuchiya Ayaka Miyoshi, Aya Asahina, Tao Tsuchiya und Kento Yamazaki in "Alice in Borderland"

