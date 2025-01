Pop-Ikone Marianne Faithfull ist mit 78 Jahren verstorben

Große Trauer um eine Musik-Legende: Die britische Sängerin Marianne Faithfullist im Alter von 78 Jahren verstorben. Die traurigen Nachrichten bestätigte ihr Sprecher in einer Mitteilung gegenüber BBC. Darin hieß es: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt. Marianne ist heute in London im Kreise ihrer geliebten Familie friedlich verstorben. Wir werden sie schmerzlich vermissen."

Mariannes Karriere war ein Spiegelbild ihres bewegten Lebens. Während ihres Aufstiegs in den "Swinging Sixties" galt sie zunächst als Muse der Rolling Stones, später baute sie sich mit erfolgreichen Singles wie "Come And Stay With Me" und "This Little Bird" eine eigenständige Musikerkarriere auf. Doch ihre Beziehung zu Mick Jagger (81) und ihre zunehmenden Drogenprobleme stellten die Künstlerin vor immer größere Herausforderungen. Nach ihrer Trennung von Mick 1970 geriet Marianne in eine schwere Krise: Sie lebte zeitweise auf den Straßen Londons, kämpfte mit Heroinsucht und Anorexie, bevor sie Ende der 1970er-Jahre mit ihrem Album "Broken English" ein beachtliches Comeback feiern konnte.

Im Laufe ihres Lebens erlebte Marianne viele Tiefen: drei gescheiterte Ehen, gesundheitliche Probleme wie Brustkrebs und Hepatitis C sowie eine oft komplizierte Beziehung zur Musikwelt. Trotz allem prägte sie die Kultur- und Musikwelt über Jahrzehnte hinweg nachhaltig. In jüngerer Zeit zog sie sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurück, veröffentlichte jedoch 2021 das Spoken-Word-Album "She Walks in Beauty", das ihre Liebe zur romantischen Poesie widerspiegelte. In Interviews beschrieb Marianne ihr bewegtes Leben oft mit erstaunlicher Offenheit und reflektierte über Kunst, Liebe und ihren Kampf gegen die inneren Dämonen.

Getty Images Marianne Faithfull im Jahr 1965

Getty Images Marianne Faithfull, Sängerin

