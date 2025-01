Mick Jagger trauert um verstorbene Ex Marianne Faithfull

Mick Jagger (81) ist in tiefer Trauer. Am 30. Januar ist die britische Musikerin Marianne Faithfull verstorben. Die zwei Gesangstalente verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Sie waren einst ein Paar. Anlässlich ihres Ablebens widmet die Rolling Stones-Berühmtheit seiner früheren Liebe nun einen rührenden Beitrag. "Ich bin so traurig über den Tod von Marianne Faithfull. Sie war so lange Teil meines Lebens. Sie war eine wunderbare Freundin, eine schöne Sängerin und eine großartige Schauspielerin", schreibt Mick zu einer Reihe an Bildern, auf denen sie oder beide zusammen vor der Kamera posieren. "Sie wird für immer in Erinnerung bleiben", schließt der Rockstar ab.

Mick und Marianne gingen ab 1966 gemeinsam durchs Leben. Damals war die "This Little Bird"-Interpretin noch mit ihrem Partner John Dunbar verheiratet. Rund ein Jahr später verließ sie den Künstler dann, um mit dem Band-Mitglied glücklich zu werden. Doch ihre Liebe war von einigen Höhen und Tiefen geprägt. 1968 war Marianne schwanger, im siebten Schwangerschaftsmonat erlitt sie jedoch eine Fehlgeburt. Zudem führte sie das Leben im Rampenlicht angeblich in die Drogensucht. Die Beziehung mit Jack fing schon nach wenigen Jahren an zu bröckeln – ab 1970 gingen die Pop-Ikonen getrennte Wege.

Marianne Faithfull ist am 30. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren verstorben. "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt", bestätigte der Sprecher der Musik-Legende ihr Ableben gegenüber BBC. Dem Bericht zufolge sei sie friedlich im Kreise ihrer Familie in London verstorben. "Wir werden sie schmerzlich vermissen", beendete der Sprecher seine Mitteilung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marianne Faithfull und Mick Jagger im Jahr 1969

Anzeige Anzeige

Getty Images Marianne Faithfull im April 2012

Anzeige Anzeige