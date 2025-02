Pop-Ikone Marianne Faithfull erobert posthum die Charts

Marianne Faithfull hat die Musikwelt erneut in ihren Bann gezogen – und das posthum. Nachdem die britische Pop-Ikone am Donnerstag im Kreise ihrer Familie verstorben war, stürmten ihre Songs die österreichischen Charts. Besonders erfolgreich: "The Ballad of Lucy Jordan" aus ihrem 1979 erschienenen Album "Broken English", das laut oe24 bei iTunes Platz eins erreichte. Auch ihre Klassiker "As Tears Go By" und das Album "The Collection" fanden neue Beachtung und kletterten in die Top Ten. Es ist der größte Erfolg der Sängerin in Österreich – ein würdiger Nachklang ihrer musikalischen Karriere.

Marianne, die in den 1960er-Jahren vom Manager der Rolling Stones entdeckt wurde, hatte in den letzten Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Neben einer Brustkrebsdiagnose im Jahr 2006 und einer Hepatitis-C-Erkrankung kämpfte sie auch mit einer schweren Covid-19-Erkrankung im Jahr 2020. Trotz all dieser Herausforderungen brachte die Sängerin zuletzt 2021 das Album "She Walks in Beauty" heraus, eine Hommage an die romantische Poesie. Mick Jagger (81), mit dem sie in den 1960er-Jahren liiert war, äußerte sich auf Instagram tief bewegt über den Verlust: "Sie war so lange ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie war eine wunderbare Freundin, eine großartige Sängerin und Schauspielerin. Sie wird immer in Erinnerung bleiben!"

Mariannes Leben war geprägt von Höhen und Tiefen, die sie im Rampenlicht der "Swinging Sixties" erlebte. Sie schrieb 1964 mit dem Hit "As Tears Go By" Musikgeschichte und wurde zur Muse der Rolling Stones. Doch ihre Trennung von Mick und ihre Heroinsucht brachten sie in eine tiefe Krise. Ende der 1970er-Jahre schaffte sie mit dem ikonischen Album "Broken English" ein Comeback, das sie erneut ins Rampenlicht holte. Trotz der Schicksalsschläge, die sie immer wieder herausforderten, bewies sie eine bewundernswerte Stärke.

Getty Images Mick Jagger im November 2021

Getty Images Marianne Faithfull und Mick Jagger im Jahr 1969

