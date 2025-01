Prinzessin Maria Laura ist ganz überraschend Mama geworden

Das belgische Königshaus hat an diesem Donnerstag eine niedliche Überraschung parat: Prinzessin Maria Laura (36) ist überraschend Mama geworden. Auf Instagram gibt der Palast die Ankunft ihres Babys mit einem niedlichen Foto bekannt, auf dem der kleine Prinz ganz friedlich schlummert. "Prinzessin Maria Laura und Herr William Isvy freuen sich, die Geburt ihres Sohnes Albert bekannt zu geben, der am Sonntag, dem 26. Januar, in Brüssel geboren wurde", heißt es in dem Statement. Der Kleine wiegt stolze 3,5 Kilogramm. Ihm sowie seiner Mutter geht es nach der Entbindung blendend, erklärt der Palast weiter.

Die schönen Baby-News kommen ziemlich überraschend: Es war nicht bekannt, dass Maria Laura und ihr Ehemann in freudiger Erwartung ihres ersten Babys sind. Die frisch gebackenen Eltern genießen nun sicherlich erst mal die Kennlernzeit mit ihrem Sohn Albert. Der Wonneproppen wurde im Übrigen nach seinem Urgroßvater, dem ehemaligen belgischen König Albert II., benannt. Einen Titel wird Maria Laura und Williams Sohn jedoch nicht erhalten, auch wenn er der Elfte in der belgischen Thronfolge ist.

2021 wurde die Verlobung von Prinzessin Astrid (62) und Prinz Lorenz' Tochter bekannt. Im September des darauffolgenden Jahres gaben sich die Turteltauben bei gleich mehreren Trauungen das Jawort. Zunächst fand damals die standesamtliche Trauung des Paares im Rathaus am Großen Markt in Brüssel statt – rund 35 Familienmitglieder sowie Freunde erlebten den romantischen Moment mit. Ein paar Stunden später stand dann auch noch die kirchliche Hochzeit in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula auf dem Programm.

Instagram / belgianroyalpalace Prinzessin Maria Laura im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Maria Laura von Belgien im September 2022

