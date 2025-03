Maria Laura von Belgien zeigt erstmals ihr neugeborenes Baby

Prinzessin Maria Laura von Belgien (36) und ihr Ehemann William Isvy haben erstmals ein Foto ihres neugeborenen Sohnes Albert veröffentlicht. Der kleine Sprössling erblickte am 26. Januar in Brüssel das Licht der Welt, wie das Paar zuvor in einem offiziellen Statement bekannt gegeben hatte. Auf der Aufnahme, die über einen Fan-Account auf Instagram geteilt wurde, ist Baby Albert selig schlummernd zu sehen. Auf der Rückseite der Karte, die das Foto ziert, bedanken sich Maria Laura und William herzlich für die zahlreichen Glückwünsche, die zur Geburt ihres ersten Kindes eingegangen sind.

Die junge Familie, die ihre Schwangerschaft und die Geburt ihres Sohnes weitgehend privat gehalten hat, hat mit Albert ein besonderes Kapitel in der belgischen Geschichte aufgeschlagen. Trotz seiner Zugehörigkeit zur königlichen Familie und seiner elften Position in der Thronfolge wird dem kleinen Albert kein Adelstitel zuteil. Ein Grund hierfür wurde bisher nicht offiziell genannt. Der Name des Jungen ist jedoch eine liebevolle Hommage an seinen Urgroßvater, den ehemaligen König Albert II.. Maria Laura und William scheinen ihren Weg zwischen königlichen Verpflichtungen und einem privaten Familienleben mit Bedacht zu gehen.

Die Hochzeit von Maria Laura und William, die im September 2022 in Brüssel stattfand, sorgte ebenfalls für Aufsehen. Die Prinzessin trug an ihrem großen Tag ein elegantes Brautkleid der Designerin Vivienne Westwood (✝81), das mit einem Spitzenschleier und einer langen Schleppe beeindruckte. Die Trauung gilt als erste royale Hochzeit in Belgien seit der Heirat ihres Bruders Amedeo im Jahr 2014. Maria Laura, die als eher zurückhaltendes Mitglied des belgischen Königshauses bekannt ist, zeigt damit erneut, wie sie Traditionen mit moderner Zurückhaltung verbindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Laura von Belgien und William Isvy im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Laura von Belgien und Prinz Lorenz von Belgien im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige