Prinz Christian knutscht bei Musikfestival mit Blondine

Prinz Christian (19) von Dänemark scheint frisch verliebt zu sein! Beim Musikfestival "Smukfest" in Skanderborg wurde der 19-Jährige in Begleitung einer jungen Frau gesichtet, die eindeutig mehr als nur eine Freundin ist. Der Thronfolger tauchte gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Isabella (18) und einer Gruppe von Freunden auf – darunter Emilie "Emma" Nygaard aus Dänemark. Augenzeugen berichten, die beiden beim Knutschen erwischt zu haben. Ein Foto auf TikTok, das sie küssend im Urlaub zeigt, tauchte kurz darauf auf, wurde aber wieder gelöscht, wie Bild meldet.

Laut Bild steckt hinter der Begegnung mehr als ein flüchtiger Flirt. Schon während ihrer Schulzeit am Ordrup Gymnasium sollen Christian und Emma in Kontakt gestanden und sich seitdem nähergekommen sein. Ihre Freundeskreise überschneiden sich, was gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen erleichtert. Bereits 2024 sollen sie bei romantischen Trips nach Cannes und Saint-Tropez gesehen worden sein, wo sie ihre Zuneigung offen zeigten. Da Emma Medienanfragen konsequent ablehnt und der Palast schweigt, brodeln die Gerüchte um die junge Liebe weiter.

Während Christian offenbar die Festival-Atmosphäre in Skanderborg mit Emma genießen konnte, sorgte seine Schwester Isabella für Schlagzeilen auf ihre ganz eigene Art. Beim Konzert einer dänischen Hip-Hop-Band trug sie ein T-Shirt mit provokanter Aufschrift, das für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Ob die Liebe zwischen dem zukünftigen König und der blonden Dänin von Dauer ist, bleibt abzuwarten. Doch die Fans spekulieren bereits eifrig über das neue royale Traumpaar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Christian, Kronprinz Dänemarks

Anzeige Anzeige

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinz Christian von Dänemark im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die dänische Königsfamilie, Juni 2024