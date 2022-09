Mehrere Trauungen: Maria Laura von Belgien hat geheiratet

Prinzessin Maria Laura von Belgien (34) hat ihrem William Isvy das Jawort gegeben. Im Dezember 2021 hatte das belgische Königshaus voller Freude verkündet, dass sich die Tochter von Prinzessin Astrid und Prinz Lorenz mit ihrem Liebsten verlobt hat. Schon damals hieß es, dass die Hochzeit in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden soll – und jetzt war es endlich so weit: In gleich zwei feierlichen Zeremonien ist Prinzessin Maria Laura den Bund der Ehe eingegangen.

Am Samstagvormittag fand zunächst die standesamtliche Trauung des Paares im Rathaus am Großen Markt in Brüssel statt. Dabei entschied sich die 34-Jährige für ein kurzes beigefarbenes Kleid, während ihr Gatte sich in einem dunkelgrauen Anzug in Schale schmiss. Laut Gala sollen sich Maria Laura und William im Kreise von insgesamt 35 Familienmitgliedern und Freunden das Jawort gegeben haben. Die Zeremonie soll rund 30 Minuten lang gewesen sein und vom Bürgermeister sowohl auf Niederländisch, Französisch und Deutsch als auch auf Englisch abgehalten worden sein. Im Anschluss posierten die frischgetrauten Eheleute strahlend für die Fotografen.

Doch damit noch nicht genug: Gegen 14:30 Uhr stand dann auch gleich noch die kirchliche Hochzeit in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula an. 500 Gäste waren zu dem Fest der Liebe eingeladen, darunter beispielsweise Königin Mathilde (49) und ihr Ehemann König Philippe (62) sowie ihre Kinder Elisabeth (20), Gabriel (19), Emmanuel (16) und Eléonore (14). Für ihr zweites Ehegelübde vor Gott entschied sich Maria Laura dann für ein schickes Brautkleid mit meterlangem Schleier.

Getty Images Prinzessin Maria Laura von Belgien und William Isvy nach ihrer standesamtlichen Hochzeit, 2022

Getty Images Maria Laura von Belgien und William Isvy während ihrer Hochzeit 2022

Getty Images Königin Mathilde, König Philippe und ihre Kinder Elisabeth, Emmanuel, Gabriel und Eleonore

Getty Images Prinzessin Maria Laura und ihr Vater Lorenz von Belgien im September 2022

Getty Images Maria Laura von Belgien und William Isvy im September 2022

