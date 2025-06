Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein begeistern mit Baby

Prinzessin Rajwa (31) und ihr Ehemann Kronprinz Hussein von Jordanien (30) sorgten kürzlich mit einem seltenen öffentlichen Auftritt für Begeisterung. Das royale Paar erschien mit seiner kleinen Tochter Iman in Venedig, um an der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) teilzunehmen. Nach ihrer Ankunft am Marco-Polo-Flughafen wurden sie gesichtet, wie sie in ein Wassertaxi stiegen – Hussein hielt die einjährige Iman liebevoll auf dem Arm. Für diesen Anlass wählte Prinzessin Rajwa ein elegantes braunes Ensemble mit weiten Hosen, während ihr Ehemann sich leger in einem weißen T-Shirt und schwarzen Hosen zeigte. Die kleine Iman bezauberte in einem weißen Sommerkleid.

Der Auftritt des jordanischen Kronprinzenpaares erfolgte kurz nach den Feierlichkeiten ihres Hochzeitstags, den sie Anfang des Monats zelebrierten. Ihren Nachwuchs hatten Hussein und Rajwa im vergangenen Jahr am 3. August 2024 willkommen geheißen, wie der Haschemitische Hof damals bekannt gab. "Wir sind überglücklich und danken Gott für diese besondere Zeit", schrieb Hussein auf Instagram und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche aus der Heimat.

Neben den royalen Gästen in Venedig herrscht auch in der prominenten Hochzeitsgesellschaft reges Treiben. Jeff Bezos und Lauren Sánchez planen ihre Trauung auf der privaten Insel San Giorgio, abseits neugieriger Blicke in einer historischen Kirche. Unter den 200 geladenen Gästen wurden bereits Kim Kardashian (44), Kris Jenner (69), Orlando Bloom (48) und Oprah Winfrey (71) gesichtet. Auch Husseins Mutter Königin Rania von Jordanien (54) ist mit von der Partie. Bei ihrer Ankunft gelang es ihr, fast unerkannt zu bleiben – gekleidet in ein dezentes schwarzes Outfit, mied sie die Aufmerksamkeit der Fotografen geschickt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein mit ihrer Tochter, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alhusseinjo Kronprinz Hussein von Jordanien mit seiner Tochter Iman, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Rania von Jordanien, Juni 2025