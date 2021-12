Große Freude im belgischen Königshaus! Maria Laura von Belgien gehört als Neunte in der Thronfolge zu den eher unbekannteren Mitgliedern der Königsfamilie. Aus diesem Grund ist auch nur wenig über ihr privates Leben bekannt. Doch nun überraschten die belgischen Royals das Netz mit sehr erfreulichen Neuigkeiten aus ihren Reihen. Prinzessin Maria Laura hat sich vor Kurzem mit ihrem Liebsten verlobt.

Das gab nun der belgische Palast in einer kurzen Mitteilung auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt. "Prinzessin Maria Laura und Herr William Isvy haben sich verlobt", war dort sowohl in Flämisch als auch in Französisch zu lesen. Zudem verriet der Post, dass die Vermählung von Maria Laura und ihrem baldigen Mann in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 stattfinde. Unter den beiden Bildern, auf denen das frischverlobte Paar glücklich in die Kamera lächelte, gratulierten die Royals den beiden Turteltauben auch gleich noch zur bevorstehenden Hochzeit: "Herzlichen Glückwunsch an das zukünftige Brautpaar!".

Unter dem Post zeigten sich anschließend viele User begeistert von diesen erfreulichen Nachrichten. Während einige Follower des Accounts ganz schlicht ihre Glückwünsche übermittelten, nahmen sich andere Nutzer mehr Zeit, um einige liebe Worte an das Paar zu richten. "Herzlichen Glückwunsch an das glückliche Paar, ich hoffe, dass ihr Leben als Ehepaar von Liebe und Glück erfüllt sein wird", schrieb beispielsweise ein entzückter Abonnent.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Astrid mit ihren Kindern Joachim, Amedeo, Laetitia Maria, Maria Laura und Luisa Maria

Anzeige

Getty Images Prinz Amedeo von Belgien mit seiner Schwester Prinzessin Maria Laura

Anzeige

Getty Images Prinzessin Maria Laura von Belgien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de