Kronprinz Hussein zeigt süßen Vater-Tochter-Moment mit Iman

Prinzessin Iman von Jordanien, gerade einmal zehn Monate alt, begeistert bereits als Mini-Fan der jordanischen Fußball-Nationalmannschaft. Auf Instagram teilte ihr Papa Kronprinz Hussein (30) ein herzergreifendes Video, in dem seine Tochter in einem winzigen Trikot und Shorts mit dem Logo des Nationalteams zu sehen ist. Auf dem Schoß ihres Vaters sitzend, klatscht das Baby fröhlich in die Hände, während er es liebevoll ansieht. Hussein schrieb dazu: "Iman ist bereit für das heutige Spiel und die Stimmung ist großartig. Viel Glück an die tapferen Männer."

Das Match gegen Oman, das Donnerstag im Sultan-Qabus-Sportkomplex in Maskat, der Hauptstadt Omans, stattfand, war entscheidend für den Einzug in die Weltmeisterschaft. Letztendlich gewann Jordanien und qualifizierte sich damit erstmals für die Fußball-WM. Der Kronprinz reiste persönlich nach Oman, um die Mannschaft zu unterstützen. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich Hussein als engagierter Vater und Sportliebhaber. Im November 2024 hatte er ein Foto geteilt, das ihn mit Iman vor einem Fußballspiel zeigte.

Prinzessin Iman ist das einzige Kind von Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa (31), die im Juni 2023 nach neunmonatiger Verlobung heirateten. Ihre islamische Hochzeitszeremonie fand im Zahran-Palast statt – demselben Ort, an dem auch die Eltern des Kronprinzen 1993 den Bund fürs Leben schlossen. Seit ihrer Geburt hat die Kleine nicht nur das Leben ihrer Eltern bereichert, sondern zeigt sich durch die liebevollen Posts ihres Vaters bereits als waschechter Star auf Social Media. Die Familie genießt sichtlich die gemeinsamen Momente, die sie gerne mit der Öffentlichkeit teilt.

Instagram / alhusseinjo Kronprinz Hussein und Prinzessin Iman von Jordanien, Juni 2025

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Rajwa und Kronprinz Al Hussein bei ihrer Hochzeit

