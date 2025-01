Welcher Dschungel-Star sichert sich die Beliebtheitskrone?

Wie Jan Köppen (41) am heutigen Abend rufen wird, ist bereits: "Tag sieben im Dschungel". Und auch wenn es gestern für die Promis im australischen Dickicht erstmals etwas Richtiges zu essen gab, ist die Stimmung nach wie vor angespannt. So musste sich beispielsweise Maurice Dziwak (26) von Jürgen Hingsen (67) anhören, dass er besser nochmal die Schulbank drücken sollte. Bei dem Realitystar kullerten deshalb die Tränen – und die Fans konnten ihn verstehen. Brachte ihm dieser Gefühlsausbruch weitere Punkte auf der Beliebtheitsskala ein? Gestern sicherte er sich in einer Promiflash-Umfrage bereits den dritten Platz hinter Lilly Becker (48) und Timur Ülker (35).

Der GZSZ-Star ergatterte gestern bereits zum dritten Mal in Folge die meisten Stimmen der Umfrage. Doch die vergangenen Staffeln bewiesen bislang immer, dass die Karten im Dschungel gerne noch mal neu gemischt werden. So handeln beispielsweise einige Pierre Sanoussi-Bliss als heimlichen Favoriten – der Schauspieler glänzt mit seiner besonnenen und entspannten Art im Camp. Auch Anna-Carina Woitschack (32) versucht, für gute Laune zu sorgen. Nina Bott (47) bewahrt ebenfalls eher die Ruhe. Edith Stehfest und Alessia Herren (23) könnten hingegen die nächsten sein, zwischen denen es krachen könnte – Stichwort Spiegel-Gate. Jörg Dahlmann (66) tritt derweil in ein Fettnäpfchen nach dem anderen.

Yeliz Koc (31) musste gestern zusammen mit Lilly und Sam am Dschungel-Kiosk Kampfgeist beim Ekelessen beweisen, was aber eher weniger gut klappte – verspielt sie sich damit die Dschungelkrone? Auch dass sie bislang schon öfter über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) sprach, nervte die Zuschauer eher. Auch heute Abend steht selbstredend wieder die nächste Prüfung an – und die Fans mussten auch gar nicht lange raten, wer wieder dafür ausgewählt wurde: Dauerprüfungsgast Sam Dylan (33) muss zusammen mit Edith ran.

RTL Die Dschungelcamp-Stars 2025

RTL Lilly Becker, Yeliz Koc und Sam Dylan, Dschungelcamp-Teilnehmer 2025

