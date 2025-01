Koch- und Spiegel-Eklat: Edith Stehfest fällt bei Fans durch

Edith Stehfest sorgt mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp für Aufsehen. In den vergangenen Tagen leistete sich die Musikerin ein paar Dinge, die sowohl bei ihren Mitcampern als auch bei den Fans der TV-Show nicht gut ankamen. Im Netz erntet die Ehefrau von Eric Stehfest (35) vor allem für die gestrigen Szenen heftige Kritik – aber was ist eigentlich passiert? Der gesamten Gruppe steht ein Spiegel zur Verfügung. Natürlich ist er daher heiß begehrt. Doch Edith scheint das nicht zu interessieren. Während sie und Alessia Herren (23) sich in Toilettennähe für den Tag fertigmachen, schnappt sich die DJane den Spiegel kommentarlos und flüchtet ins Camp. Zurück bleibt eine verwirrte Alessia. "Also, langsam dreht Edith echt durch. Erst das Handtuch-Gate, dann das leckere Fleisch und jetzt der Spiegel. Was ist da los?! Echt nicht normal", wettert ein Fan unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts.

In derselben Folge durften sich die Dschungelcamper über reichlich Nahrung freuen. Unter anderem gab es für die hungrigen Mäuler ein großes Stück Fleisch. Edith behauptete, sie kenne sich mit der Zubereitung aus und könne das Stück sehr gut anbraten. Doch Fehlanzeige! Für die meisten Teilnehmer war das wohl ein Satz mit X. "Können wir bitte über Ediths 'Kochkünste' reden? Das Fleisch hat doch noch gelebt", scherzt ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Zu viele Ediths verderben das Essen. Wenn man sich schon dermaßen geil findet, muss man auch abliefern." Vor allem Kommentare dieser Art finden sich im Netz zuhauf wieder: "Ich finde Edith total unmöglich."

Mit diesen beiden Aktionen fällt Edith bei den Zuschauern also offenbar durch. Doch schon vor wenigen Tagen leistete sich die zweifache Mutter in den Augen der Fans einen kleinen Fehltritt. Nachdem sie sich ein Handtuch zum Kleid umfunktioniert hatte, fragte Yeliz Koc (31), ob ihre Mitstreiterin ihr ebenfalls ein Kleidungsstück dieser Art zaubern könnte. Doch die Antwort lautete: "Nein." "Aber mach doch ein anderes und erfinde ein eigenes", reagierte Edith auf die Frage und kassierte dafür einen flapsigen Spruch von Yeliz: "Ach, das darf jetzt kein anderer machen?"

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

