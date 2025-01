Meistern die Dschungelcamper dieses Mal die Essensprüfung?

An Tag sechs im Dschungelcamp wird es für die Camper ernst. Die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) bitten Sam Dylan (33), Lilly Becker (48) und Yeliz Koc (31) zu Tisch. In der Prüfung müssen die drei sich in einem improvisierten Dschungel-Kiosk echte Ekelspeisen einverleiben. Das kostet natürlich jede Menge Überwindung, aber schaffen die Promis die Herausforderung? Zumindest Lilly zieht durch und erkämpft sich drei Sterne. Yeliz tut sich eher schwer und bleibt bei null Sternen. Wahrscheinlich zu aller Überraschung gibt auch Sam alles und erkämpft sich den letzten Stern: Das Team erfuttert sich so magere vier Sterne, aber das sichert immerhin ein kleines Abendessen. "Vier Sterne, ich bin nicht zufrieden, ehrlich gesagt", meint Sam. Das Camp freut sich dennoch auf das Essen, denn immerhin sind es nicht null Sterne.

Damit gibt es zum zweiten Mal in Folge richtige Lebensmittel für die Camper – denn die ersten drei Tage sah es damit eher mau aus. Sam, der bisher jede Prüfung bestritt, war anfänglich immer allein und brach die Challenges mit den Worten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ab. Auch die Unterstützung von Alessia Herren (23) an Tag vier war keine Hilfe: Sam brach erneut ab. Erst am Dienstag konnte der Realitystar die Prüfung meistern. Zusammen mit Alessia und Lilly bestritt er den "Großen Preis von Murwillumbah" und sackte ganze zehn Sterne ein.

Von Lilly gab es für diesen Erfolg sogar ein großes Lob. Das hatte vorher noch ganz anders geklungen. Die Ex von Boris Becker (57) konnte mit Sams mangelndem Durchhaltevermögen so gar nichts anfangen. Für sie habe der 33-Jährige nicht einmal mehr das Recht, Ansprüche im Camp zu stellen – ihre verschiedenen Ansichten entbrannten vergangene Folge in einem gewaltigen Streit. Auch die Fans haben so langsam genug von Sams Verhalten in den Prüfungen. Unter anderem auf Instagram werden immer mehr Stimmen laut, dass er nichts mehr im Camp verloren habe. "Neue Regeln erforderlich: Wer dreimal eine Prüfung abbricht, muss das Camp verlassen und sollte weniger Geld bekommen", forderte nicht nur ein User.

RTL Lilly Becker, Yeliz Koc und Sam Dylan, Dschungelcamp-Teilnehmer 2025

RTL Sam Dylan bei der Dschungelprüfung an Tag sechs, Januar 2025

