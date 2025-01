Würde Daniel Völz mit seiner neuen Partnerin ins TV gehen?

Seit vergangenem Sommer ist der Ex-Bachelor Daniel Völz wieder in festen Händen. Über seine Partnerin ist wenig bekannt, er verriet in früheren Interviews lediglich, dass sie "angehende Ärztin" ist. Möchte Daniel das ändern und könnte sich gar vorstellen, mit seiner neuen Herzensdame ins TV zu gehen? Promiflash hakte bei der diesjährigen Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (37) direkt mal bei dem 39-Jährigen nach. "Nee, ich glaube nicht. Also erstens möchte ich ihr das ersparen und zweitens muss ich auch sagen, die Reality-Welt hat sich sehr geändert, seit ich Teil davon war", schließt Daniel einen gemeinsamen TV-Auftritt aus.

Diese Veränderung in der Reality-Landschaft wirkt sich auch auf seine Solo-Karriere im TV aus, wie er weiter im Promiflash-Interview verrät: "Ich bin da lieber der Zuschauer." Doch ganz möchte sich Daniel offenbar nicht vom Fernsehen verabschieden. Auf die Frage, ob er ein TV-Comeback kategorisch ausschließt, entgegnet er verheißungsvoll: "Vielleicht auf eine andere Art und Weise. Was in Planung ist immer, ob es was wird, ist noch mal was anderes."

Im Jahr 2018 suchte Daniel als der Bachelor die große Liebe im TV. Viele Reality-Fans werden sich noch an eine eindringliche Szene dieser Staffel erinnern: In der fünften Nacht der Rosen schickte er Dschungelcamp-Kandidatin Yeliz Koc (31) nach Hause und kassierte dafür eine Ohrfeige. Im Interview mit dem Berliner Kurier verriet der 39-Jährige erst kürzlich, wie er heute über diese Aktion denkt: "Wäre es in heutiger Zeit passiert, wäre es ein riesiger Shitstorm gewesen. [...] Aber ich sage mal so: Wenn man mit seiner Persönlichkeit beim Bachelor nicht auffallen kann, muss man halt mit harten Waffen durchgreifen."

Getty Images Daniel Völz im Mai 2024

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

