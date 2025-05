Daniel Völz ist nicht mehr mit seiner Partnerin zusammen

Daniel Völz (40) ist wieder solo unterwegs. Erst vor wenigen Monaten hatte der einstige Bachelor seine Beziehung öffentlich gemacht, doch wie er nun im Interview mit dem Berliner Kurier verriet, ist schon wieder alles aus und vorbei. "Ich sehe es als Lektion. Ich habe viel über mich selbst gelernt, auch über die andere Person. Das ist ein Kapitel, das jetzt beendet ist", erklärte der 40-Jährige offen.

Dass der Realitystar und seine jetzige Ex-Partnerin, eine angehende Ärztin, getrennt sind, sei für ihn "nicht so dramatisch". In dem Interview mit dem Newsportal wirkt er gelassen und sieht sogar die Vorteile am Single-Dasein: "Ich genieße es einfach, dass ich keine Rücksicht nehmen muss. Ich kann mein Leben in vollen Zügen genießen." Dabei zielt Daniel vor allem auf den anstehenden Frühling und Sommer in Berlin ab, in denen er als frischer Single die "Seele baumeln lassen" kann.

Daniel wurde durch seine Teilnahme an "Der Bachelor" im Jahr 2018 einem großen Publikum bekannt. Kandidatin Kristina Yantsen erhielt damals die letzte Rose. Nach der Sendung wurde aus den TV-Bekanntheiten sogar ein Paar, jedoch hielt das Liebesglück nicht lange an. Nur ein paar Monate nach Ausstrahlung der Show trennten sich ihre Wege wieder. Die Jahre darauf wurde es still um das Liebesleben des 40-Jährigen – bis zum Oktober 2024, als er seine letzte Beziehung publik machte. Ob Daniel nach der erneuten Liebesflaute sogar wieder Lust hat, die Liebe im TV zu suchen oder doch lieber das Singleleben genießt, bleibt abzuwarten.

Daniel Völz, November 2024

Daniel Völz im Mai 2024

