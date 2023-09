Knöchel kaputt: Daniel Völz verletzt sich beim Oktoberfest!

Seinen Wiesnbesuch hat sich Daniel Völz (38) anders vorgestellt. Das Oktoberfest lockt Jahr für Jahr mehrere Millionen Besucher aus aller Herren Länder nach München. Auch die Promis lassen sich das größte Volksfest der Welt natürlich nicht entgehen: Nicht nur die deutschen Influencer lassen es krachen, sondern auch Hollywoodstars wie Arnold Schwarzenegger (76) genießen die besondere Atmosphäre. Auch Daniel Völz feierte auf dem Oktoberfest – und verletzte sich dabei...

"Mein Oktoberfest endet etwas anders als erwartet", schreibt Daniel zu einem Bild auf Instagram, dass ihn mit Krücken zeigt. Der ehemalige Bachelor versuchte sich auf dem berühmten Fahrgeschäft Toboggan, einem herablaufenden Laufband, auf dem man es nach oben schaffen muss. Er kam zwar ohne Sturz am Ziel an – doch dann passierte es: "Leider bin ich dann ein bisschen falsch aufgekommen, als ich oben angelangt bin." Der Schauspieler verletzte sich stark am Knöchel und muss diesen erst mal in einem medizinischen Stiefel schonen, mit Krücken laufen und Medikamente nehmen.

Aber was ist genau kaputtgegangen? "Die Knochen haben sich berührt beim Aufprall und eine Kapsel verletzt und letztendlich wurden auch die Knochen verletzt, zum Glück aber nichts gebrochen und nichts gerissen", führt Daniel weiter aus. Er habe eine Zerrung, ein Trauma und eine starke Schwellung im Fuß – das tue zwar "höllisch weh", doch der Reality-TV-Teilnehmer bleibe positiv.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz nach seinem Oktoberfestbesuch, September 2023

Hashtag Daily/ Antonia Bolln Daniel Völz, "Afterglow – Alles nur Show?"-Darsteller

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

