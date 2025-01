Daniel Völz äußert sich über Bachelor-Ohrfeige von Yeliz Koc

Mit einer einzigen Aktion hatte Yeliz Koc (31) 2018 für Aufsehen gesorgt: In der damaligen Bachelor-Staffel hatte sich der Rosenkavalier Daniel Völz (39) in der fünften Nacht der Rosen gegen Yeliz entschieden und dafür eine Klatsche kassiert – und zwar wortwörtlich. Für Yeliz war das der Beginn einer ziemlich erfolgreichen Karriere im Reality-TV. Wie der einstige Bachelor heute darüber denkt, verriet Daniel im Interview mit dem Berliner Kurier: "Wäre es in heutiger Zeit passiert, wäre es ein riesiger Shitstorm gewesen. [...] Aber ich sage mal so: Wenn man mit seiner Persönlichkeit beim Bachelor nicht auffallen kann, muss man halt mit harten Waffen durchgreifen." Für ihn sei die ganze Sache ein erfolgreicher PR-Gag gewesen.

Eigentlich hat Daniel mittlerweile damit abgeschlossen – trotzdem scherzt der zeitweise in den USA lebende Schauspieler gegenüber dem Magazin: "Würde ich mich heute noch dafür revanchieren wollen [...] so etwas verjährt nicht in Amerika. Ich könnte sie dort ja immer noch anzeigen, dann könnte sie nie wieder nach Amerika einreisen." Vor habe er das allerdings nicht, der Aufwand lohne sich seiner Meinung nach sowieso nicht, sondern würde lediglich einen riesigen Streit vom Zaun brechen – zumal die beiden bereits im Jahr 2018 das Kriegsbeil begraben hatten.

Dank der Ohrfeige hat es Yeliz im deutschen Fernsehen weit gebracht. Aktuell sitzt sie mit anderen Influencern, Schauspielern, Sportlern und Reality-Stars im australischen Busch fest. Im Dschungelcamp kämpft sie seit einigen Tagen um die heißbegehrte Krone, zuvor war sie schon die Single-Lady bei Make Love, Fake Love und hat im Container von Promi Big Brother gewohnt. Daniels Karriere hat ebenfalls Wind aufgenommen: Als Synchronsprecher ist er in einigen beliebten Anime-Serien zu hören und in der Amazon-Show "Afterglow – Alles nur Show?" durfte er die Hauptrolle des Armando übernehmen.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, November 2024

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

