Nanu: Hier ist Ex-Bachelor Daniel Völz kaum wiederzuerkennen

Totale Typveränderung! Mit dem neuen Look von Daniel Völz (39) könnte es dem einen oder anderen schwerfallen, ihn zu identifizieren. Der sonst so charmant aussehende Schauspieler zeigt sich auf einem Bild in seiner Instagram-Story auf einmal ziemlich prollig. Obwohl er sonst seine dunklen Locken elegant zurück gegelt trägt, stehen ihm seine Haare auf dem Bild wild vom Kopf ab. Tief auf der Nase sitzt dem Ex-Bachelor eine braune Sonnenbrille, während er mit Hundeblick in die Kamera schaut. Um seinen Hals hängt ihm ganz untypisch eine dicke Silberkette.

In der Bildunterschrift des Social-Media-Beitrags verrät Daniel, was es mit dem Umstyling auf sich hat: "Neues Projekt – ihr werdet es lieben." Der Ankündigung fügt der 39-Jährige noch ein lachendes Emoji hinzu, was darauf deutet, dass er selbst sein neues Aussehen nicht ganz so ernst nimmt. Anscheinend handelt es sich bei der Verwandlung um eine neue Schauspielrolle.

Was die Schauspielerei angeht, war es in letzter Zeit etwas ruhiger um den Synchronsprecher geworden – ganz anders als an der Liebesfront! Erst im vergangenen Monat bestätigte er seine neue Beziehung gegenüber RTL und gab einige Details preis. "Sie ist angehende Ärztin", offenbarte Daniel über seine neue Freundin und erzählte, dass sie gerade an ihrer Doktorarbeit schreibe. Die beiden sollen bereits seit Anfang des Sommers ein Paar sein.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz im November 2024

Getty Images Daniel Völz, Ex-Bachelor

