Es waren ganz besondere Szenen für sie! Anna Juliana Jaenner (33) spielt in Afterglow – Alles nur Show? die Rolle der Juna. Gemeinsam mit Armando (gespielt von Daniel Völz, 36) hat sie ein Datingformat gewonnen – es geht also heiß her zwischen den beiden Serienfiguren. Es gab für Anna also einige romantische Szenen mit dem einstigen Bachelor zu drehen. Promiflash verriet sie jetzt, wie der Kuss mit dem ehemaligen Rosenkavalier für sie war.

Es sei eine tolle Erfahrung gewesen, an der Seite von Daniel zu spielen, erzählte Anna im Promiflash-Interview: "Bei den Kussszenen war er natürlich auch ganz Profi! Gerade die letzte Szene, die wir zusammen gedreht haben, ist wirklich schön geworden und endet mit einem sehr romantischen Kuss." Sie habe sich am Set die ganze Zeit sehr wohlgefühlt, fügte die 33-Jährige hinzu: "Daniel ist ein toller Mensch und ein noch tollerer Schauspieler!"

Eine ihrer Lieblingsszenen mit ihrem Co-Star sei in einem Pool gedreht worden, berichtete Anna: "Wir waren etwas in Eile, weil das Licht bei Sonnenuntergang so schön war und trotzdem ist da ein so schöner Moment entstanden." Außerdem hätten sie am Set viel gelacht, freute sich die Blondine.

Anzeige

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner, Schauspielerin

Anzeige

Hashtag Daily Anna Juliana Jaenner und Daniel Völz in "Afterglow – Alles nur Show?"

Anzeige

Hashtag Daily/ Antonia Bolln Daniel Völz, "Afterglow – Alles nur Show?"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de