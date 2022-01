Jede Menge Babys statt der großen Liebe! 2018 hatte Daniel Völz (36) als Bachelor nach der Frau fürs Leben gesucht. Am Ende gab er Kristina Yantsen seine letzte Rose – doch für eine langfristige Beziehung reichte es schlussendlich nicht. Während der Berliner noch Single ist, wurde seine Verflossene bereits zweimal Mama. Und damit ist sie nicht alleine: Eine Vielzahl von Daniels ehemaligen Kandidatinnen sind inzwischen Mütter!

Den Anfang machte noch während der Ausstrahlung Angie Teubner: Die Blondine war bereits während der Dreharbeiten unwissend schwanger gewesen und bekam ihr kleine Tochter Shayen wenige Monate später. Im Mai 2020 kam das erste Baby von Siegerin Kristina zur Welt, ein kleiner Junge. Einige Monate später durfte dann auch Lina Özgenç ihr Kind im Arm halten – nur kurz vor Michelle Schellhaas (26), die im Dezember Mutter wurde. 2021 kam es dann zu weiteren Bachelor-Schwangerschaften: Jessica (27) und Nik Schröder (32) wurden Eltern der kleinen Hailey, Yeliz Koc (28) begrüßte Snow Elanie und Janine Christin Wallat (26) wurde Mutter eines kleinen Jungen.

Doch noch ist der Rosen-Kindergarten von Daniels Mädels nicht voll: Noch während Bachelor in Paradise entstand zwischen Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) ein kleines Wunder. In ihrem gemeinsamen Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" scherzte der werdende Papa: "Wenn ihr einen Kinderwunsch habt – datet mal kurz Daniel Völz, danach funktioniert es anscheinend." Auch Kollegin Janina Weschta (28) verkündete gerade erst ihre Schwangerschaft.

ActionPress Kristina Yantsen und Daniel Völz im März 2018 in Düsseldorf

Instagram / nik_schroeder Jessica, Hailey Emilia und Niklas Schröder an Weihnachten 2021

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

