Eltern der NewJeans-Mädels unterstützen sie im Labelstreit

Die Eltern der NewJeans-Mitglieder Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein haben sich öffentlich in den laufenden Streit zwischen den Mädchen und den Musik-Labels HYBE und ADOR eingeschaltet. Dafür eröffneten sie einen eigenen Instagram-Account, um ihre Sichtweise darzustellen. In einem ausführlichen Statement erklärten sie: "Dieser Account wurde vorübergehend aus der Not heraus eingerichtet, um unseren Standpunkt im Streit mit HYBE zu vertreten." Da das Profil zum aktuellen Zeitpunkt nicht verifiziert ist, ist aber nicht eindeutig klar, ob es sich tatsächlich um die Eltern der Musikerinnen handelt.

In dem Statement heißt es ferner: "Zwar haben einige Medien unsere Erklärungen getreu wiedergegeben, aber das waren nur sehr wenige. Wir haben auch versucht, Erklärungen über eine Agentur zu verbreiten, aber die Schlagzeilen waren oft irreführend." Der Konflikt zwischen den Eltern der NewJeans-Mitglieder und den Labels dreht sich vor allem um die Darstellung der Mädchen in der Öffentlichkeit. Dabei warfen sie HYBE und ADOR vor, gezielt Gerüchte zu streuen und Inhalte zu veröffentlichen, die ein falsches Bild der Situation zeichnen würden – offenbar auch im Zusammenhang mit einer bevorstehenden gerichtlichen Auseinandersetzung.

NewJeans, die 2022 ihr Debüt feierten, zählen zu den beliebtesten K-Pop-Gruppen der letzten Jahre. Ende vergangenen Jahres kam es jedoch zu Streitigkeiten zwischen den Sängerinnen und ihrem Label ADOR, das sie daraufhin sogar verlassen wollen. Grund dafür ist der Vorwurf, dass die Firma die Mädchen angeblich manipuliert haben soll. Wegen der Unstimmigkeiten könnte es sogar so weit kommen, dass NewJeans bald unter einem neuen Namen auftreten werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haerin, Danielle, Hanni, Minji und Hyein von NewJeans, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / newjeans_official Minji, Hanni, Danielle, Haerin, and Hyein von NewJeans, Korea Grand Music Awards, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Glaubt ihr, dass der Account wirklich von den Eltern der NewJeans-Mädchen erstellt wurde? Ja, sie wollen ihren Kindern damit liebevoll zur Seite stehen! Nee, das ist bestimmt ein Fake-Account. Ergebnis anzeigen