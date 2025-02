K-Pop-Band NewJeans kann jetzt neuen Bandnamen bekannt geben

Die weltweit erfolgreiche K-Pop-Gruppe NewJeans überraschte ihre Fans mit einer bedeutenden Ankündigung: Das Quintett, bestehend aus Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein, hat sich offiziell in NJZ umbenannt. Der neue Name wurde erstmals während eines Instagram-Livestreams bekanntgegeben, in dem sich die Mitglieder mit "Hi, we're NJZ" vorstellten. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe war bewusst gewählt: Das Datum – 7. Februar – entspricht ihrem ersten Debüt-Datum, dem 22. Juli, nur rückwärts gelesen. Begleitet wurde die Ankündigung von neuen Konzeptbildern, die auf eine dramatische Stiländerung hindeuten. Zudem kündigten NJZ an, ihre neuen Aktivitäten mit einem Headliner-Auftritt beim "ComplexCon Hong Kong 2025" im März zu starten.

Doch nicht nur die Namensänderung sorgt derzeit für Schlagzeilen. Hinter den Kulissen tobt ein Rechtsstreit zwischen NJZ und ihrem bisherigen Label ADOR. Die Mitglieder hatten bereits Ende November 2024 ihre exklusiven Verträge mit ADOR für ungültig erklärt, da ihrer Aussage nach Vertragsbrüche vonseiten der Agentur vorlagen. ADOR hingegen hält die Verträge bis 2029 für rechtsgültig und reichte im Dezember 2024 Klage gegen die Gruppe ein. Die Label-Chefin Min Hee Jin zeigte jedoch durch Likes auf den neuen Instagram-Posts von NJZ Unterstützung für die Band, was Zweifel an ihrer Position im laufenden Streit aufwirft. Fans äußerten auf Online-Plattformen sowohl Begeisterung für die Namensänderung als auch Sorge über die Zukunft der Gruppe.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2022 hat die Gruppe nicht nur die K-Pop-Welt, sondern auch ein internationales Publikum im Sturm erobert. Mit Hits wie "OMG" und ihren dynamischen Konzepten etablierten sich die fünf Sängerinnen schnell als eine der innovativsten Girlgroups ihrer Generation. Trotz des anhaltenden Streits scheint ihre Bindung zu Fans, den sogenannten "Bunnies", ungebrochen. Erst im Dezember des vergangenen Jahres meldete sich Minji über ihren Account im Netz bei ihren Fans und schrieb gerührt: "Vielen Dank an die Bunnies, die stark geblieben sind und uns bis zum Ende angefeuert haben."

Instagram / newjeans_official Minji, Hanni, Danielle, Haerin, and Hyein von NewJeans, Korea Grand Music Awards, November 2024

Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac Minji von NewJeans bei der Korea Tourism Honorary Ambassador Appointment Ceremony, Juli 2024, Seoul

