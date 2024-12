NewJeans glänzen inmitten ihres Vertragsstreits bei Shooting

The show must go on – auch für NewJeans. Die K-Pop-Girlgroup befindet sich seit Wochen in einem dramatischen Vertragsstreit mit ihrer Agentur ADOR. Die fünf Sängerinnen kündigten ihren Vertrag bereits, doch die Firma will nicht klein beigeben. Laut dieser sei NewJeans' Vertrag noch gültig. Inmitten des Chaos arbeiten Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein aber weiterhin hart. Für Vogue Korea kamen sie für ein Fotoshooting zusammen. Auf dem Cover des Modemagazins posieren die fünf in traditionellen koreanischen Gewändern, den sogenannten Hanboks. Geleitet wurde das Shooting von niemand geringerem als Min Hee Jin, der Ex-CEO von ADOR.

Vor wenigen Wochen erklärten NewJeans auf einer Pressekonferenz, ihren Vertrag mit ADOR aufzulösen. Sie unterstellten dem Label "absichtliche Fehlkommunikation und Manipulation in mehreren Bereichen". Doch wenige Tage später schlug das Unternehmen zurück: In einer Klage behaupteten die Verantwortlichen, dass der Vertrag nicht einfach von einer Partei aufgrund einseitiger Forderungen vollständig gekündigt werden könne. Solange dies nicht bestätigt oder widerlegt wird, darf NewJeans sich mit keinem neuen Label zusammentun und tritt auf der Stelle.

NewJeans stand seit 2021 bei ADOR unter Vertrag. Mit Songs wie "OMG" oder "Supershy" wurden die fünf Sängerinnen weltweit berühmt. Sollte ihre Kündigung bei ADOR wirklich korrekt sein, könnten sie allerdings ihren Gruppennamen verlieren. Die Rechte an NewJeans' Namen liegen nämlich bei dem Sub-Label von HYPE Entertainment, die unter anderem die K-Pop-Senstation BTS groß machten.

Getty Images Haerin, Danielle, Hanni, Minji und Hyein von NewJeans, November 2024

Getty Images NewJeans im März 2024

