Minji von NewJeans dankt ihren Fans während Vertragsstreit

Die K-Pop-Girlgroup NewJeans befindet sich seit Wochen in einem Vertragsstreit mit ihrem Label ADOR. Die Fans, Bunnies genannt, sind traurig über die Nachrichten. Sie können aber die Entscheidung der K-Pop-Idole nachvollziehen. Sängerin Minji bedankte sich nun bei ihren Fans auf ihrem neuen Instagram-Account für deren Unterstützung: "Vielen Dank an die Bunnies, die stark geblieben sind und uns bis zum Ende angefeuert haben, auch wenn die heutigen Aufnahmen lang und das Wetter kalt war."

Die 20-Jährige fügte hinzu: "Auftritte mit Bunnies sind immer unvergesslich, aber der heutige Tag wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Ich danke euch, wie immer. Ihr seid alle so süß und nett." NewJeans nahmen an den Aufnahmen für MBC's Gayo Daejejeon teil. Laut mehreren Fanberichten von der Veranstaltung sollen einige der Mitglieder, unter anderem Hanni, nach ihrem Auftritt Tränen vergossen haben. "Ich werde später weinen, wenn ich mich wohlfühle", schrieb Minji an einer kaum sichtbaren Stelle des Posts. Die Fans entdeckten die versteckte Nachricht schnell.

Die fünf Mitglieder haben bereits ihren Vertrag bei ADOR gekündigt. Haerin, Danielle, Hanni, Minji und Hyein unterstellten dem Label "absichtliche Fehlkommunikation und Manipulation in mehreren Bereichen". Das Label hat daraufhin eine Klage eingereicht. Der Vertrag der K-Pop-Gruppe ist immer noch gültig. Die "ETA"-Interpretinnen führen weiterhin geplante Aktivitäten mit ADOR durch.

Anzeige Anzeige

Instagram / newjeans_official Minji, Hanni, Danielle, Haerin, and Hyein von NewJeans, Korea Grand Music Awards, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Haerin, Danielle, Hanni, Minji und Hyein von NewJeans, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr Minjis Worte an ihre Fans? Ihre Nachricht war richtig süß und aufrichtig! Sie klingt sehr traurig. Ich mache mir Sorgen... Ergebnis anzeigen