NewJeans' Rechtsstreit mit Agentur könnte Jahre dauern

Die südkoreanische Girlgroup NewJeans hat bei einem Auftritt in Hongkong eine überraschende Ankündigung gemacht. Laut allkpop erklärten die Mitglieder, dass sie ihre Aktivitäten bis auf Weiteres einstellen werden. "Heute könnte für eine Weile unsere letzte Bühne sein", sagten sie vor dem Publikum und gaben an, diesen Schritt aus "Respekt vor der Entscheidung des Gerichts" zu machen. Die Gruppe befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit ihrer Agentur ADOR, wobei die erste Anhörung im Hauptprozess für den 3. April angesetzt ist. Den Berichten zufolge sei die Entscheidung der Band, eine Pause einzulegen, ohne die Zustimmung von ADOR erfolgt.

In einer Stellungnahme äußerte sich ADOR laut allkpop enttäuscht über die plötzliche Ankündigung der Girlgroup. "Wir sind zutiefst traurig über ihre einseitige Entscheidung und hoffen, die Zukunft der Zusammenarbeit bald besprechen zu können", teilte die Agentur mit. Der Konflikt betrifft laut Berichten die Exklusivverträge zwischen NewJeans und ihrer Agentur, deren Gültigkeit Gegenstand des laufenden Klageverfahrens ist. Mehrere Rechtsexperten gehen davon aus, dass eine endgültige Entscheidung bis zu drei Jahre dauern könnte, sollte eine Einigung nicht zeitnah erzielt werden.

NewJeans, die mit Hits wie "Hype Boy" und "Attention" international bekannt wurden, haben sich innerhalb kürzester Zeit eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Die Gruppe wurde 2022 von ADOR ins Leben gerufen, und hinter ihrer Gründung steht unter anderem Produzentin Min Hee-jin, die für innovative Konzepte bekannt ist. In Interviews betonten die Mitglieder stets den Teamgeist und die enge Bindung untereinander. Dennoch scheint das Verhältnis zur Agentur aktuell belastet, was den plötzlichen Rückzug erklärt. Fans weltweit bemühen sich in Social-Media-Posts, die Mädchen zu unterstützen, während sie gespannt auf Neuigkeiten zum laufenden Rechtsstreit warten.

Getty Images NewJeans, K-Pop-Girlgroup

Instagram / newjeans_official Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein von NewJeans, Korea Grand Music Awards, November 2024

