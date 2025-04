Rechtsstreit mit Label: Girlband NewJeans legt Berufung ein

Die südkoreanische Girlgroup NewJeans hat Berufung gegen die Entscheidung eines Gerichts in Seoul eingelegt. Dieses hatte dem Antrag ihrer Agentur ADOR auf eine einstweilige Verfügung stattgegeben, die der Group jede eigenständige Aktivität untersagt. Dies gab die Anwaltskanzlei Shin & Kim LLC, die die fünf Mitglieder Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein vertritt, in einem Allkpop vorliegenden Statement am 16. April bekannt. "Wir haben umgehend Berufung eingelegt", hieß es darin. Die Kanzlei betonte, dass sie weiterhin aktiv an den rechtlichen Schritten teilnehmen werde, um die Sachlage klarzustellen.

Der Konflikt zwischen NewJeans und ihrer Agentur hatte bereits Ende März für Schlagzeilen gesorgt, als das Gericht erstmals zugunsten von ADOR entschied. Konkret geht es um die Exklusivrechte des Labels, das damit jegliche eigenständige Werbe- und Promotionsaktionen der Gruppe verhindern will. Obwohl der Hauptprozess noch aussteht, wurde durch die erneute Bestätigung der einstweiligen Verfügung klargestellt, dass die Gruppe vorerst alle eigenständigen Aktivitäten einstellen muss. Die rechtliche Auseinandersetzung, die ursprünglich durch die Entscheidung von NewJeans, ohne Zustimmung der Agentur eine eigenmächtige Pause einzulegen, eskaliert war, bleibt damit hochbrisant.

Die K-Pop-Girlgroup NewJeans, die mit Songs wie "Attention" und "Hype Boy" international durchstartete, wurde 2022 von ADOR ins Leben gerufen und hat in kurzer Zeit große Popularität erreicht. Doch der aktuelle Rechtsstreit zeigt deutlich die Spannungen zwischen der Group und ihrem Management. Vor allem die Fans der Gruppe reagieren mit großer Anteilnahme auf die Situation und sprechen den Mitgliedern in zahlreichen Online-Posts ihre Unterstützung zu. Die Mädchen selbst betonen fortwährend ihre enge Verbindung zueinander – und so scheint ihr interner Zusammenhalt trotz der Auseinandersetzungen nach wie vor ungebrochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haerin, Danielle, Hanni, Minji und Hyein von NewJeans, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images NewJeans, K-Pop-Girlgroup