Fans genervt: Sie wollen Dschungelprüfung ohne Sam Dylan

Im Dschungelcamp steht die nächste Dschungelprüfung an. Richten muss es mal wieder Sam Dylan (33) – der Realitystar geht mittlerweile schon den achten Tag in Folge auf Sternejagd. Seine Fans ergreifen im Netz nun Partei für den gebeutelten Camp-Bewohner. "Oh nee, warum immer wieder Sam? Die anderen Camper sollen gefälligst auch mal was tun, die sagen ja immer, die können es eh viel besser", meckert ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer findet: "Sam wurde doch nun wirklich genug bestraft. Warum gibt es keine Regel, dass, wenn eine Person in der Prüfung ist, diese am nächsten Tag nicht noch mal gewählt werden kann? Das wäre abwechslungsreicher – ist doch jedes Jahr dasselbe, dass sich die Zuschauer auf eine Person einschießen."

Seit der großen Gruppenprüfung an Tag eins im australischen Busch durften die Zuschauer wie jedes Jahr per Telefonabstimmung darüber entscheiden, wer sich in den Prüfungen beweisen darf. Tag für Tag gingen die meisten Anrufe an Sam. Zu Beginn fiel er durch viel Gekreische auf, brach die Prüfung mehrfach ab und sorgte damit für knurrende Mägen im Camp. Mit der Unterstützung von Mitstreitern wie Lilly Becker (48) oder Edith Stehfest konnte er aber erste Erfolge erzielen. Gestern Abend erspielten Sam und Edith sogar stolze zehn von zwölf möglichen Sternen. Für seine Leistung gibt es Anerkennung im Netz – so lobt ein Nutzer: "Ich muss ehrlich sagen, Respekt. Hätte ich so nicht erwartet. Sam ist über sich hinausgewachsen."

Zuvor wurde Sam bereits unterstellt, er würde seine Panik in den Prüfungen nur vorspielen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sein Partner und Dschungelbegleiter Rafi Rachek (35) legte diesen Gerüchten bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" bereits den Riegel vor. "Sam hat Angst und Panik, das ist nicht gespielt. Er möchte der Gruppe beweisen, dass er es kann, der Druck und seine eigene Enttäuschung sind groß", beteuerte Rafi. Spätestens mit seiner überzeugenden Leistung an Tag sieben dürfte Sam allen bewiesen haben, dass er das Zeug dazu hat, sich im Dschungel zu behaupten.

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

RTL Edith Stehfest und Sam Dylan, Dschungelcamper 2025

