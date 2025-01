Sam Dylan beweist in Dschungelprüfung sein Allgemeinwissen

Wie viel Allgemeinwissen haben die Dschungelcamper – das dürfen Sam Dylan (33) und Edith Stehfest in der heutigen Dschungelprüfung unter Beweis stellen. Während beide in zwei verschiedenen Käfigen eingesperrt sind, die in jeder Runde mit neuen Krabbeltieren befüllt werden, muss der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner mittels Beantwortung verschiedener Fragen Sterne sammeln. Hat Edith zuvor richtig eingeschätzt, wie viele Antworten er zu den jeweiligen Fragen geben kann, gehören die beliebten gelben Sternchen ihnen. Und tatsächlich läuft die Prüfung ganz hervorragend: Ganze zehn Sterne erspielen Sam und Edith gemeinsam für das Camp!

Sam musste sich bisher durch jede Prüfung kämpfen. Die ersten drei Male liefen für den Realitystar jedoch wenig erfolgreich. Tatsächlich rief er bei jeder der Challenges die magischen Worte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", brach die Prüfung somit vorzeitig ab und verlor dadurch auch jeden gesammelten Stern. Damit zog er unter anderem den Groll seiner Mitstreiter auf sich, denen seinetwegen immer wieder die Chance auf eine richtige Mahlzeit genommen wurde.

Doch mit Unterstützung seiner Mitcamper liefen die Dschungelprüfungen dann besser. Am vierten Tag stellte sich Sam dann gemeinsam mit Alessia Herren (23) und Lilly Becker (48) dem "Großen Preis von Murwillumbah". Erstmals durften sich die zwölf Show-Kandidaten über ganze zehn gesammelte Sterne freuen – und damit auch über die erste richtige Mahlzeit, die den Kandidaten wahrscheinlich mehr Kraft bringt als trockener Reis mit Bohnen.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Alessia Herren, Sam Dylan und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

