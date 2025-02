Meg Ryan und Billy Crystal stellen ikonische Filmszene nach

Billy Crystal (76) und Meg Ryan (63) haben Fans mit einer Reunion der besonderen Art begeistert: Für einen Super Bowl-Werbespot kehrten die beiden Schauspielstars an den Tisch ihrer wohl bekanntesten Szene aus der Kultromanze "Harry und Sally" zurück – die Restaurantszene, in der Sally Harry in einem vollbesetzten Lokal den perfekt vorgetäuschten Orgasmus vormacht, gilt als eines der Highlights des Films. Im ikonischen Katz's Deli in New York City erleben die Zuschauer eine humorvolle Neuinterpretation der berühmten Restaurantszene – und diesmal spielt Hellmann’s Mayonnaise eine Schlüsselrolle. Während Billy staunt, wieder an diesem Ort zu sein, gesteht Meg, dass sie etwas Wesentliches vergessen hat: Mayo auf ihrem Sandwich. Besondere Würze bekommt der Spot durch die Schauspielerin Sydney Sweeney (27), die in bester Film-Manier den legendären Satz "Ich nehme das, was sie hat" zum Besten gibt.

Der 60-sekündige Clip, der schon vor dem Super Bowl Daily Mail vorliegt, schlägt eine Brücke zwischen Nostalgie und zeitgemäßem Witz. Billy und Meg zeigten sich begeistert, wieder in ihre Rollen von Harry und Sally zu schlüpfen. "Es fühlte sich genauso an wie damals", erzählt Billy im Interview mit dem Magazin People. In der Neuauflage legt Meg eine ähnlich dramatische Performance aufs Parkett wie im Original – diesmal jedoch ausgelöst durch die Wirkung der Mayo, die sie genüsslich in ihr Sandwich schmiert. Sydney, unter anderem bekannt aus "Euphoria", war nicht nur Teil dieses Moments, sondern durfte eine der wohl bekanntesten Filmzeilen aller Zeiten wiederholen – eine "ikonische Ehre", wie Billy erklärte.

Die legendäre Szene aus "Harry und Sally" entstand damals maßgeblich durch Megs kreativen Input während der Proben. Sie sei es gewesen, die die Idee einbrachte, ein solches Schauspiel mitten in einem belebten Lokal zu inszenieren. Der berühmt gewordene Satz "Ich nehme das, was sie hat" wurde schließlich von Regisseur Rob Reiners (77) Mutter, Estelle, gesprochen und setzte der Szene die Krone auf. Heute gilt dieser Moment als einer der denkwürdigsten der Filmgeschichte. Meg Ryan und Billy Crystal verbindet seitdem eine langjährige Freundschaft, die umso mehr in Projekten wie diesem nostalgischen Revival auflebt.

ActionPress Meg Ryan und Billy Crystal in "Harry und Sally"

Getty Images Sydney Sweeney im März 2024

