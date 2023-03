Zum Geburtstag schlüpft Billy Crystal in seine Paraderolle

Er macht seinen Fans eine Freude! Billy Crystal (75) zählt zu den Ikonen der Filmwelt. Ende der 1980er-Jahre wurde der US-amerikanische Schauspieler mit Streifen wie "Diese zwei sind nicht zu fassen" oder "Die Braut des Prinzen" zum Hollywoodstar. Legendenstatus erreichte er als Hauptdarsteller im Filmklassiker "Harry und Sally". Um diesen scheint er selbst auch Bescheid zu wissen: Zum 75. Geburtstag stellt er ein Foto von sich in seiner Paraderolle nach!

Auf Twitter bedankt sich der 75-Jährige bei allen Gratulanten mit einer besonderen Gegenüberstellung zweier Aufnahmen: Eine ist von heute – die andere aus dem Jahr 1989. Der Comedian stellt seinen kultigen Charakter aus dem Liebesklassiker schlechthin nach: Harry Burns. In beigem Strickpullover, Jeans, weißen Sneakers und sogar derselben Pose kommt seine Nachstellung dem Original sehr nah. Die Fans in der Kommentarspalte sind völlig aus dem Häuschen. "Absolute Legende", schreibt ein User, während ein anderer hinzufügt: "Das ist großartig, danke!" Was seine Filmpartnerin Meg Ryan (61) wohl zu dem Bild sagt?

Vor vier Jahren trafen die beiden beim 30-jährigen Jubiläum des Films beim Screening des TCM Classic Film Festivals in Hollywood aufeinander. Beide Hauptdarsteller von damals zeigten sich entspannt Seite an Seite auf dem roten Teppich. Erfreut zeigte sich auch Regisseur Rob Reiner (76). "Es ist wirklich cool. Du machst einen Film und weißt nicht, ob er im Laufe der Zeit bestehen wird oder ihn die Leute immer noch mögen werden", sagte er laut Just Jared. "Harry und Sally" gilt noch heute als eine der beliebtesten Romantikkomödien aller Zeiten.

ActionPress Meg Ryan und Billy Crystal in "Harry und Sally"

Getty Images Billy Crystal in den SiriusXM Hollywood Studios, 2020

Getty Images Rob Reiner, Meg Ryan, und Billy Crystal zum 30-Jahr-Jubiläum von "Harry und Sally" im April 2019

