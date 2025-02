Haus verloren: Billy Crystal über schwere Zeit nach Bränden

Billy Crystal (76) und seine Ehefrau Janice machen derzeit eine schwierige Zeit durch. Wie der Schauspieler bei der "The Power of Love"-Gala in Las Vegas enthüllte, hat das Paar ihr Zuhause in Los Angeles durch die verheerenden Waldbrände verloren, die Anfang Januar in der Region wüteten. "Das Leben ist gerade sehr belastend", sagte Billy im Gespräch mit People Magazin. Das Ehepaar, das im Juni seinen 55. Hochzeitstag feiern wird, lebte 46 Jahre lang in ihrem Haus im Pacific Palisades, wo sie auch ihre Kinder und Enkel aufzogen. Trotz der Schwere der Situation betonte Billy, dass die Liebe und Unterstützung seiner Familie ihnen dabei hilft, sich "Tag für Tag einen kleinen Schritt" vorwärts zu bewegen.

In einer früheren Stellungnahme gegenüber People sprach Billy offen über den immensen Verlust. Er beschrieb die Verwüstung als "unvorstellbar" und äußerte Mitgefühl für die vielen Nachbarn, die ebenfalls ihr Zuhause oder ihre Geschäfte verloren haben. "Jeder Zentimeter unseres Hauses war mit Liebe und schönen Erinnerungen gefüllt, die uns niemand nehmen kann", erklärte er und fügte hinzu, dass er ebenso für die Sicherheit der Feuerwehrleute und Helfer bete. Während der Gala in Las Vegas bewahrte der "Harry und Sally"-Star jedoch seinen Humor. Er hielt eine humorvolle Rede zu Ehren seines langjährigen Freundes Jimmy Kimmel (57) und sorgte mit einigen Seitenhieben gegen den Late-Night-Talker für Lacher im Publikum.

Billy Crystal, einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, ist für sein bemerkenswert beständiges Leben bekannt. Seit 1970 ist er mit Janice verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, die beide ebenfalls im Film- und Fernsehgeschäft tätig sind. In Interviews sprach Billy oft liebevoll über den Alltag mit seiner Familie und die schöne Zeit in ihrem früheren Zuhause, das er als einen Ort voller Wärme und Erinnerungen beschrieb. Trotz ihres aktuellen Verlustes blickt er zuversichtlich nach vorn, gestützt auf die enge Bindung zu seiner Frau und den Rückhalt ihrer Familie.

Getty Images Billy Crystal in den SiriusXM Hollywood Studios, 2020

Getty Images Billy Crystal bei den Oscars, 2012

