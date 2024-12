Meg Ryan über ihre enge Bindung zu Tochter Daisy

In einem Interview mit dem Magazin Sunday Times hat Meg Ryan (63) seltene Einblicke in ihre Beziehung zu ihrer Tochter Daisy gegeben. Der "Schlaflos in Seattle"-Star adoptierte Daisy 2006 aus China, als diese noch ein Baby war. "Ich weiß nicht, wie die Ereignisse sich so gefügt haben, dass wir uns gefunden haben, aber es war perfekt", erzählte Meg. Daisy ist mittlerweile 20 Jahre alt und studiert Englische Literatur in der Nähe von New York City. Aber sie träumt wohl davon, eines Tages in der britischen Stadt Bath zu studieren. Neben Daisy ist Meg auch Mutter von Jack (32) – dessen Vater ist Megs Ex-Mann Dennis Quaid (70).

Im weiteren Gespräch offenbarte Meg, in Erziehungsfragen eher streng gewesen zu sein – so habe Daisy erst mit 15 Jahren ihr erstes Handy bekommen. Zu ihrer Entscheidung steht sie weiterhin: "Daisy ist eine begeisterte Leserin und erinnert sich daran, wie es war, ohne Handy aufgewachsen zu sein." Die Schauspielerin verriet außerdem, dass sie ihre Tochter während des ersten Studienjahres regelmäßig besucht habe, manchmal auch nur für einen kurzen Kaffee. Über ihre beiden Kinder sagte Meg: "Sie sind lustig, klug und interessieren sich für andere Menschen. Ich bin so stolz auf sie."

Meg, die ihre Karriere für mehrere Jahre unterbrochen hat, um sich auf die Erziehung ihrer Kinder zu konzentrieren, sieht die Rolle als Mutter als ihre wichtigste Aufgabe. Die enge Beziehung zu ihrer Tochter zeigt, dass sie trotz des Hollywood-Ruhms ihre Familie immer in den Vordergrund gestellt hat. Auch die Ratschläge ihrer engen Freundin und Drehbuchautorin Nora Ephron haben wohl Megs Sicht auf ihr Leben und ihre Familie geprägt. "Deine Kinder definieren dein Leben, nicht der Ruhm", meinte Nora einst zu Meg – ein Rat, der Meg bis heute begleitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Quaid, "Scream"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Meg Ryan, Hollywood-Star

Anzeige Anzeige