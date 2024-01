Wegen Orgasmusszene: Die Kinder von Meg Ryan schämen sich!

Meg Ryan (62) ist eine berühmte amerikanische Schauspielerin. Ihren Durchbruch hatte die Blondine mit ihrer Rolle als Sally in der Komödie "Harry und Sally". Der Film dreht sich um eine komplizierte Liebesgeschichte und thematisiert die Frage, ob Frauen und Männer nur Freunde sein können. Die wohl berühmteste Szene des Filmes zeigt einen vorgetäuschten Orgasmus von Sally im Feinkostgeschäft Katz’s Delicatessen. Nun gesteht Meg, dass sich ihre Kinder für den Orgasmus-Auftritt schämen!

"Es ist witzig, mein Sohn hat mich heute Morgen angerufen, er ist in New York und wohnt in einem Hotel, das direkt gegenüber von Katz’s Delicatessen liegt. Meine Tochter war bei mir und alle waren auf Lautsprecher und sagten: 'Mama, das ist eine ganz besondere Peinlichkeit'", gibt die 62-Jährige laut Us Weekly in einem Interview mit Carol Burnett (90) preis. Ihr Sohn Jack Quaid (31) scheint der Kultstatus der anrüchigen Filmszene sichtlich peinlich zu sein und beschwert sich bei seiner Mutter: "Weißt du, du kannst in den Feinkostladen gehen und da ist ein Pfeil, der auf den Tisch zeigt, an dem du die Szene gedreht hast."

Kürzlich erzählte Meg von ihrer früheren Angst vor dem Altern: "Das Älterwerden ist nicht so schrecklich. Wir alle tun es. Ich wünschte, jemand hätte mir früher gesagt: 'Entspann dich. Es ist, wie es ist.'" Dass die US-amerikanische Filmindustrie "von der Jugend besessen" sei, finde die zweifache Mutter schade.

