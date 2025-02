Diesen Schönheits-OPs hat sich Shirin David unterzogen

Shirin David (29), die nicht nur als Rapperin, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin bekannt ist, hat offen über ihre zahlreichen Schönheitsoperationen gesprochen. Über die Jahre verriet sie einige Details zu ihren Eingriffen, zu denen laut Kurier eine Nasen-OP, ein Brazilian Butt Lift, Face Filler, Lippenaufspritzungen und sogar ästhetische Anpassungen an ihren Zähnen gehören. Auch ihre Brüste ließ sie 2015 zunächst vergrößern, bevor sie sich 2022 einer Verkleinerung unterzog. Mit der ehrlichen Aussage "60 Prozent Doc – 40 Prozent Gym" hatte sie bereits vor Jahren auf Instagram auf ihre Körperoptimierungen angespielt.

2018 ließ die Musikerin ihre Fans in einem YouTube-Video wissen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt rund 75.000 Euro in ihr Äußeres investiert hatte. Ihr Ziel: sich in ihrem Körper so wohl wie möglich zu fühlen. Kritik bleibt bei so vielen Eingriffen nicht aus. Besonders Moderator Thomas Gottschalk (74) machte in seiner TV-Show Wetten dass...? spöttische Bemerkungen über ihr Äußeres und zog dabei einen feministischen Blickwinkel in Zweifel. Shirin ließ sich solche Aussagen nicht gefallen und konterte: "Wir können gut aussehen, klug sein, eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus." Für viele Fans ist sie damit ein Beispiel für Selbstbestimmung und Offenheit.

Schon bevor sie sich Eingriffen unterzog, war Shirin von anderen als "Plastik und Fake" bezeichnet worden, wie sie 2023 in einem Instagram-Post zu einem Foto aus dem Jahr 2015 verriet, welches sie sehr natürlich zeigt. Die 29-Jährige musste sich also schon früh mit Anfeindungen auseinandersetzen. Über Selbstbewusstsein und Körperakzeptanz spricht sie regelmäßig und erreicht damit eine riesige Fangemeinde.

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Shirin David, Influencerin und Musikerin

