Shirin David genervt: Neue Beauty-Linie wurde geleakt

Shirin David (30) musste in dieser Woche einen ärgerlichen Zwischenfall rund um ihre neue Beauty-Linie hinnehmen. Auf Instagram verriet die Sängerin und Rapperin, dass die Veröffentlichung ihrer limitierten Sommerreihe versehentlich vorgezogen wurde. In einem Clip mit dem Spruch "Not Rossmann leasing Shirin Beauty" zeigte sich Shirin genervt und schrieb dazu: "Wer mir mit 'ist alles eh promo' kommt, wird geblockt." Geplant war der Launch eigentlich erst in vier Wochen – doch eine unglückliche Panne auf der Rossmann-Website führte zur vorzeitigen Enthüllung.

Die neue Produktreihe, liebevoll "Milky Mango Matcha Latte Kiss" genannt, sollte eigentlich ab dem 13. August in Drogeriemärkten wie dm, Rossmann und Müller erhältlich sein. Shirin ließ ihre Fans jedoch wissen, dass die Produkte bereits ab dem 28. Juli exklusiv auf ihrer Website im Pre-Sale verfügbar sein werden. Die offizielle Seite von Shirin Beauty kommentierte das unfreiwillige Leak auf Instagram mit einem humorvollen Seitenhieb: "Well, Rossmann literally spilled the tea." Trotz der Panne scheint die Vorfreude unter den Fans groß – viele wollen sich die limitierten Produkte schnell sichern.

Abseits dieser Aufregung ist Shirin nicht nur durch ihre Beauty-Produkte, sondern vor allem durch ihre Musik und ihre Präsenz in den sozialen Medien bekannt. Die erfolgreiche Sängerin hat sich in den vergangenen Jahren auch als Unternehmerin etabliert, was ihr einen festen Platz in der Welt der Prominenten gesichert hat. Fans schätzen sie besonders für ihre temperamentvolle und direkte Art, mit der sie auch in diesem Fall unmissverständlich klarmachte, wie sie zu der ungewollten Bekanntgabe steht. Shirin gewährt häufig Einblicke in ihr Leben, sorgt mit ihren Statements regelmäßig für Schlagzeilen und bleibt damit eine der prägendsten Figuren der deutschen Unterhaltungswelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, Influencerin und Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin