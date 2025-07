Deshalb schreckt Shirin David vor einer Therapie zurück

Shirin David (30) zeigt sich im Rahmen eines Q&As in ihrer Instagram-Story offen wie schon lange nicht mehr. Die Sängerin gestand, dass auch sie persönliche Kämpfe plagen und sie diese gerne verarbeiten würde. Die Rapperin würde gerne eine Therapie machen – das gestaltet sich aber gar nicht so leicht für sie bei ihrem Bekanntheitsgrad. "Jetzt erklärt mir mal, wem genau ich da vertrauen soll", erklärt Shirin und fügt hinzu: "Dann erzählen sie/er, dass 'Shirin David' jetzt neuerdings zu ihm kommt."

Die Musikerin erklärte, dass die Angst vor einem Bruch der ärztlichen Schweigepflicht sie zögern lasse – auch wenn ihre Fans sie darauf aufmerksam machten. Trotzdem befürchtet Shirin, dass Berichte über eine mögliche Behandlung durch die Öffentlichkeit gehen könnten. Und ihre Angst kommt wohl nicht von ungefähr – und Shirin verrät auch, warum. "Meine Krankenkassen-Akten wurden von Assistenzärzten und Krankenschwestern rumgereicht", lässt Shirin in ihrer Story die Bombe platzen.

Bereits im Februar sprach Shirin darüber, wie sehr sie ihr Drang zum Perfektionismus an ihre Grenzen bringt. "Ich bin mehr als perfektionistisch, und zwar so, dass es meine Mitmenschen und Familie sehr belastet", erklärte die 29-Jährige gegenüber RTL und fügte hinzu: "Ich merke oft, es ist mir weniger wichtig, was jemand von außen sagt, als was ich selbst von meiner getanen Arbeit denke." Fehler würden sie "vollkommen fertig" machen – dabei sehe sie sich selbst als größte Konkurrenz.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, deutsche Musikerin

Anzeige Anzeige