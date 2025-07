Stylistin klärt auf: Das steckt hinter Shirins Stilwandel

Shirin David (30) hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Stilwandlung vollzogen – sowohl auf der Bühne als auch im Alltag. Mit Unterstützung ihrer Stylistin Rachael Rodgers hat die Sängerin und Social-Media-Ikone eine neue Ära eingeläutet, die durch eine weichere, weiblichere Ästhetik geprägt ist. Auf ihrer Frühjahrstour durch 14 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentierte sie Outfits von High-End-Marken wie Dolce & Gabbana sowie von jungen Designerlabels. Teil dieser bewussten Veränderung ist auch ein reduzierter Alltagslook mit praktischeren Frisuren. Sie selbst erklärt gegenüber Vogue: "Auf der Bühne habe ich diese platinumblonde Persona, aber privat trage ich inzwischen einen natürlicheren Blondton und auch nicht mehr diese großen, ultralangen Haarstylings."

Die Transformation erfordert wohl besonders bei den Bühnenoutfits viel Detailarbeit. Für Shirins Tour wurden die Looks in fünf thematische Blöcke gegliedert, um den Shows mehr Struktur zu geben. Rachael entwickelte dafür eine Mischung aus maßgeschneiderten und funktionalen Outfits – mit Herausforderungen: Vogue gegenüber verriet sie, dass Druckknöpfe, Klettverschlüsse und passgenaue Schnitte so gestaltet wurden, dass sie Live-Auftritten standhalten und schnelle Umkleiden hinter der Bühne ermöglichen. Für Rachael, die ursprünglich aus dem Editorial-Bereich kommt, war es eine neue Erfahrung, Funktionalität und Design so eng zu verzahnen.

Abseits der Bühne zeigt sich Shirin heute deutlich weicher und verspielter gekleidet: "Alles ist etwas praktischer, Make-up und Haare insgesamt." Ihre Stiländerung versteht sie als bewusste Abkehr von kurzlebigen Trends hin zu einem Look, der authentisch wirkt. "Ich fühle mich einfach erwachsener und weiß mittlerweile viel besser, was zu mir passt", sagte sie Vogue. Ihr femininer Stilwandel passt auch gut zu ihrer aktuellen Karrierephase – sie wirkt entspannt und fokussiert. Das dürfte sich auch in ihrer Rolle als Jurorin bei der Jubiläumsstaffel von The Voice of Germany widerspiegeln.

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin und Unternehmerin

Defrance / ActionPress Shirin David im September 2019

