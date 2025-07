Giovanni Zarrella und Shirin David sind wie Geschwister

Shirin David (30) hat sich als begeisterter Fan von Giovanni Zarrella (47) geoutet. Bei seinem Open-Air-Konzert am Berliner Gendarmenmarkt am Freitagabend war die Sängerin gemeinsam mit über 5000 Besuchern vor Ort, um den Musiker live zu erleben. Shirin, die zuletzt mit ihrer "Schlau Aber Blond"-Tournee große Hallen gefüllt hatte, jubelte ihrem guten Freund aus dem Publikum zu. Laut Giovanni entwickelte sich die Freundschaft der beiden während ihrer gemeinsamen Zeit bei The Voice of Germany. "Daraus ist eine sehr herzliche und ehrliche Freundschaft entstanden, die von Wertschätzung geprägt ist", erklärte Giovanni gegenüber Bild.

Vor seinem Konzert nahm sich Giovanni Zeit, um Freunde und Familie backstage zu begrüßen. Neben Shirin waren auch andere Wegbegleiter dabei, wie Detlef D! Soost (55), den der Sänger seit seiner Teilnahme bei Popstars im Jahr 2000 kennt. Auf Instagram teilte Giovanni eine Story mit einem gemeinsamen Foto von sich und Shirin und schrieb liebevoll: "Meine Sorellina aus Berlino" – "Mein Schwesterchen aus Berlin". Die beiden Stars scheinen sich bestens zu verstehen und hatten offenkundig eine Menge Spaß miteinander.

Nicht nur ihre Leidenschaft für Musik, sondern auch eine bodenständige Einstellung und die Liebe zu ihren Familien verbinden die beiden Künstler. Giovanni offenbarte außerdem, er schätze an Shirin, dass sie ihren Erfolg nicht als selbstverständlich betrachtet und mit großem Einsatz dafür arbeitet. Ihre Fans könnten vielleicht schon bald eine weitere Gelegenheit haben, die beiden zusammen zu sehen: Am 29. November wird Giovanni in Berlin eine neue Show geben. Wer weiß – vielleicht ist Shirin auch dann wieder vor Ort, um ihren Freund anzufeuern.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shirin David und Giovanni Zarrella

Anzeige Anzeige

Getty Images Detlef Soost, Choreograf

Anzeige Anzeige

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Anzeige