Shirin Davids "DirTea" ist im Rennen um Goldenen Windbeutel

Shirin David (30) gilt als erfolgreichste Rapperin Deutschlands – über 2,3 Millionen verkaufte Tonträger und sieben Nummer-eins-Hits belegen ihren beeindruckenden Erfolg. Anders als ihr umstrittener Eistee "DirTea Glow", der für den Negativpreis "Goldener Windbeutel 2025" der Verbraucherorganisation foodwatch nominiert wurde. Der Preis wird jährlich für besonders irreführende Werbung im Lebensmittelbereich verliehen. Neben vier weiteren Produkten wird "DirTea Glow", der mit "schöner Haut und Nägeln" wirbt, von der Organisation als Beispiel für Verbrauchertäuschung angeführt. Die Wahl läuft noch bis zum 13. Juli, und Verbraucherinnen und Verbraucher können online für das ihrer Meinung nach dreisteste Produkt abstimmen.

Wie foodwatch herausgefunden haben will, enthält "DirTea Glow" nicht viel mehr als Zucker, Zink und Biotin in minimalen Mengen – zu wenig, um tatsächlich positive Effekte auf Haut und Nägel zu haben. Im Gegenteil: Hautärztin Dr. Yael Adler warnt laut aboutdrinks, der hohe Zuckergehalt könne Glykationsprozesse auslösen und damit das Hautbild sogar verschlechtern. Neben dem Produkt von Shirin David, die wohl noch dieses Jahr mit einer eigenen Netflix-Doku aufwarten will, sind auch bekannte Marken wie Milka und Rama unter den Nominierten. Mit dem "Goldenen Windbeutel" will foodwatch außerdem auf die Notwendigkeit aufmerksam machen, irreführende Werbung gesetzlich strenger zu regulieren.

Die Rapperin, die zuletzt mit Konrad Laimer bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern performte, hat mit ihrer Marke DirTea bereits große Erfolge gefeiert, das Unternehmen aber auch in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen gebracht – etwa durch hohe Zuckerwerte ihrer Getränke. Die multipel talentierte Influencerin und Sängerin ist bekannt dafür, ihre Projekte und Produkte stark über Social Media zu vermarkten. Dass sie nun ins Visier von foodwatch geraten ist, sorgt in den sozialen Netzwerken für heiße Diskussionen. Ihre Fans, die Millionen von Followern zählen, reagieren dabei gespalten: Einige stellen sich hinter ihr Idol, während andere die Kritik annehmen und sich eine Stellungnahme von Shirin wünschen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David und Konrad Laimer bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle

Anzeige Anzeige