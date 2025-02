Drama am Dschungelherd: Sam und Edith eskalieren völlig

Zwischen Sam Dylan (33) und Edith Stehfest explodiert die Situation im Dschungelcamp. Eigentlich sollte nur das Abendessen gekocht werden. Doch eine harmlose Diskussion um die Zubereitung von Tomaten eskaliert völlig. Als Edith das Ruder übernimmt und die Lebensmittel mitnehmen will, bittet Sam sie, nichts ungewaschen anzufassen. Für die Schauspielerin einer zu viel – das Ganze artet in eine Schreiorgie aus. "Sam, jetzt reicht's wirklich! Du sitzt die ganze Zeit hier... Es nervt wirklich", wettert Edith in seine Richtung. Das lässt der Realitystar sich natürlich nicht gefallen: "Du musst doch nicht auf einmal ausflippen [...] Du stachelst andere Leute auf und wirfst mir jetzt auf einmal was vor." Während die anderen nur sprachlos zusehen können, werfen die beiden sich in immer lauter werdendem Ton sich wiederholende Argumente um die Ohren.

Dem Rest vom Camp fehlt es ein wenig an Verständnis für den Streit. Während Yeliz Koc (31) und Alessia Herren (23) beschließen, zurück zur Tagesordnung überzugehen, indem sie endlich das Essen zubereiten, kann Pierre Sanoussi-Bliss nur mit dem Kopf schütteln. "Ich habe den Film nicht ganz verstanden, weil ich ihn in Originalfassung gesehen habe", meint der Schauspieler gewohnt schwarzhumorig im Dschungeltelefon. Einzig Lilly Becker (48) steht hinter Edith. Um die Situation abzukühlen, verlassen die beiden das Lagerfeuer. Unter vier Augen erklärt das einstige Model der Ehefrau von Eric Stehfest (35): "Ich glaube, er macht das in jeder Realityshow..."

Das ist nicht das erste Mal, dass die Camper mit Edith aneinandergeraten. Nur wenig vor dem Tomaten-Eklat legte die zweifache Mutter sich mit Alessia an. Diese ließ nämlich am Morgen aus Versehen den Reis anbrennen. Edith versucht zu retten, was zu retten ist und wundert sich gleichzeitig, dass Alessia den Reis aus den Augen ließ und gleichzeitig selber nichts davon essen möchte: "Die Haltung finde ich jetzt bisschen schwierig, Alessia. Du isst es nicht und lässt das Essen verbrennen?" Die Tochter von Willi Herren (✝45) lässt das nicht unkommentiert und schießt direkt zurück: "Was redest du gerade? Denkst du, ich verbrenne das, weil ich das nicht esse?" Die Diskussion blieb ungeklärt.

Sam Dylan, Dschungelcamp 2025

Edith Stehfest an Tag sieben im Dschungelcamp 2025

