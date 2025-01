Edith treibt die Camper in der Dschungelküche zur Weißglut

An Tag sieben liegen die Nerven im Dschungelcamp blank. Bei der Zubereitung des Essens treibt Edith Stehfest ihre Mitstreiter zur Weißglut, als sie die Rolle der Köchin übernimmt. "Ich kenne mich ganz gut aus mit der Zubereitung von Fleisch, weil ich aus einer großen Familie komme und meine Oma und Mama gute Köchinnen sind", betont die Schauspielerin. Ihr Tonfall stößt bei den anderen Promis jedoch sauer auf. "Du tust immer so, als hätten alle anderen null Ahnung", meldet sich unter anderem Nina Bott (47) zu Wort. Edith geht daraufhin an die Decke und einem klärenden Gespräch mit der Schauspielerin entschieden aus dem Weg.

"Ich weiß nicht, ob Ediths Name mit Kritikfähigkeit in Verbindung gebracht werden kann", kommentiert Pierre Sanoussi-Bliss die angespannte Situation am Lagerfeuer. Nina gibt aber trotz Ediths harschem Ton nicht auf und sucht weiterhin das Gespräch mit ihrer Kollegin. Letztendlich kommt es zur Aussprache zwischen den beiden Frauen und Edith verrät, warum die lauten Diskussionen für sie so hart sind: "Ich habe diagnostiziertes ADHS. [...] Ich nehme immer permanent alles wahr." Von den anderen Kandidaten bekommt Eric Stehfests (35) Frau daraufhin viel Verständnis und das Lagerfeuer-Debakel ist schnell wieder vergessen.

Die Zuschauer drücken jedoch kein Auge zu. Sie finden Ediths Verhalten nicht entschuldbar. "Edith ist respektlos, egoistisch, besserwisserisch, überheblich und behandelt andere von oben herab. Sie erinnert mich da schon an ihren Mann", schießt ein Nutzer auf X. Ein weiterer User geht ebenfalls hart ins Gericht mit der Zweifachmama und wettert: "Edith ist ein kleines Kind, dem man die Förmchen geklaut hat". Und auch ein dritter Zuschauer kommentiert genervt: "Was glaubt Edith eigentlich, wer sie ist? Sterneköchin? Also, wer auf rohes Fleisch steht, der sollte sie kochen lassen."

RTL Dschungelcamp-Kandidaten 2025

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

