Ehemaliger Assistent erhebt schwere Vorwürfe gegen P. Diddy

Phil Pines, der ehemalige Assistent des Musikmoguls P. Diddy (55), hat in einem Interview für die Doku "The Fall of Diddy" neue Vorwürfe gegen seinen früheren Arbeitgeber erhoben. Phil, der von 2019 bis 2021 als leitender Assistent für den Rapper tätig war, behauptet, Diddy habe ihn während einer Party dazu gezwungen, mit einer Frau zu schlafen, um seine "Loyalität" zu beweisen. Er beschreibt, wie Diddy ihm eine Kondompackung in die Hand gedrückt und ihn zu einer Frau auf der Couch geschubst habe. Obwohl die Frau zugestimmt habe, fühlte sich Phil nach eigener Aussage in die Situation gedrängt, aus Angst vor möglichen Konsequenzen.

Neben diesem Vorfall erhebt der Ex-Assistent weitere schwere Anschuldigungen. So habe er beispielsweise regelmäßig Drogen, Alkohol und diverse Gegenstände für die berüchtigten "Wild King Nights"-Partys des Rappers organisiert. Zu den Gästen bei diesen Veranstaltungen gehörten vorwiegend junge Frauen, die laut Phil oft unerfahren und leicht beeinflussbar gewesen sein sollen. Zudem habe er nach den Partys Blut, Körperflüssigkeiten und andere Spuren entfernt, um etwaigen Verdacht bei den Hotels zu vermeiden. Diese Vorwürfe sind Teil von Phils bereits im Dezember 2024 eingereichter Klage, in der er Diddy unter anderem der sexuellen Belästigung und des Menschenhandels beschuldigt.

Die neuen Enthüllungen reihen sich ein in eine Serie von Vorwürfen gegen den Skandal-Rapper, die in der Dokumentation "The Fall of Diddy" näher beleuchtet werden. In früheren Episoden hatten bereits ehemalige Partnerinnen und Mitarbeiter über angebliche Misshandlungen und Machtmissbrauch berichtet. Besonders erschreckend war die Schilderung des Models Kat Pasion, nach deren Angaben Diddy sie bei einem Streit am Hals gepackt habe. Selbst die Ex-Freundin beschreibt ihn als "gefährlich". Diddy selbst streitet alle Anschuldigungen ab und beruft sich darauf, dass "ein faires und unparteiisches Gerichtsverfahren die Wahrheit ans Licht bringen" werde.

Getty Images P. Diddy, Met Gala 2023

Getty Images P. Diddy im Februar 2000