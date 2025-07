P. Diddy feiert den US-Unabhängigkeitstag mit Gefängnismenü

P. Diddy (55) verbringt den heutigen Unabhängigkeitstag der USA hinter Gittern im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn, New York. Der einstige Musikmogul wurde am 2. Juli schuldig gesprochen, da er laut Gerichtsurteil in zwei Fällen den Transport zur Förderung von Prostitution begangen hatte. Während er auf sein Strafmaß wartet, das im Oktober verkündet werden soll, wird Diddy das Gefängnismenü genießen müssen. Wie US Magazine berichtete, beginnt sein Tag mit einem Frühstück aus Müsli, Obst, Milch und einem Frühstückskuchen. Zum Mittagessen kann er zwischen Hamburgern, Hot Dogs und vegetarischen Alternativen wie Sojaburgern wählen, dazu gibt es Mac and Cheese und grüne Bohnen. Das Abendessen bietet Optionen wie gebackenen Fisch oder schwarze Bohnen, ergänzt durch Butter-Nudeln und zwei Scheiben Weißbrot.

Die Vorwürfe gegen Diddy reichen zurück bis September 2024, als er wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen, darunter Sexhandel und Verschwörung zur Förderung von Erpressung, festgenommen wurde. Diese schwerwiegenden Anklagepunkte wurden im Zuge seines wochenlangen Prozesses jedoch fallengelassen. Das Gericht befand ihn lediglich in zwei Fällen des Transports zur Förderung von Prostitution für schuldig, was ihm jedoch eine Maximalstrafe von jeweils zehn Jahren einbringen könnte. Trotz des Urteils zeigten sich seine Anwälte kämpferisch und erklärten bei einer Pressekonferenz, dass sie den Freispruch für ihren Mandanten weiterhin anstreben. Verteidiger Marc Agnifilo erklärte laut US Weekly, es sei ein "großer Sieg" für Diddy, da einige schwere Vorwürfe entkräftet werden konnten.

Hinter den prominenten Schlagzeilen verbirgt sich ein Mensch, der einst nicht nur als Musiker, sondern auch als Unternehmer ein Imperium aufbaute. Unter seinem Einfluss wurden Künstler gefördert und Trends gesetzt, doch privat geriet Diddy mehrfach in die Schlagzeilen. Während die Vorwürfe und der Prozess einen tiefen Schatten auf seine Karriere werfen, bleibt die Zukunft seines einst so schillernden Lebens ungewiss. Ob der einst strahlende Star wieder aufstehen kann, wird sich nach der Verkündung des Strafmaßes und möglichen weiteren juristischen Auseinandersetzungen zeigen. Seine Anwälte bleiben zuversichtlich und betonten, dass der Prozess noch lange nicht vorbei sei.

Getty Images P. Diddy, Musiker

