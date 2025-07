P. Diddy erhielt nach Teilfreispruch Ovationen im Knast

Sean "P. Diddy" Combs (55) erhielt nach seiner Rückkehr ins Gefängnis eine Standing Ovation von seinen Mitinsassen. Der Musiker war am 2. Juli in einem aufsehenerregenden Prozess von den schwerwiegenden Anschuldigungen des Menschenhandels und der kriminellen Verschwörung freigesprochen worden. Diese hätten bei einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe nach sich ziehen können. "Die Mitinsassen waren beeindruckt. Sie sagten: 'Wir erleben es nie, dass jemand die Regierung schlägt'", erklärte Marc Agnifilo, der Anwalt des früheren Musik-Moguls, gegenüber People. Die anderen Häftlinge sehen den Teilfreispruch als Zeichen der Hoffnung. Dennoch wurde Diddy in zwei anderen Punkten für schuldig befunden, die den Transport zu illegalen Zwecken betreffen, und erwartet nun seine Strafmaßverkündung im Oktober.

Der Prozess gegen den Musikproduzenten dauerte mehrere Wochen und zog insgesamt 34 Zeugenaussagen nach sich, darunter die seiner Ex-Partnerin Casandra "Cassie" Ventura (38). Die Verteidigung argumentierte, dass bestimmte Handlungen zwar moralisch fragwürdig gewesen seien, jedoch keine kriminellen Machenschaften, wie zunächst vorgeworfen wurde. Diddys Rechtsanwalt sah darin ebenfalls einen bedeutenden Erfolg gegen die Staatsanwaltschaft, die oft als nahezu unschlagbar gilt.

Das Urteil markiert einen weiteren Wendepunkt in Diddys turbulentem Leben, das sich in den vergangenen Monaten grundlegend verändert hat. Der Musiker wurde im September vergangenen Jahres festgenommen und seitdem in Brooklyn inhaftiert. Seine Versuche, auf Kaution freizukommen, scheiterten bislang. Laut seinem Anwalt will Diddy die Zeit nutzen, um an seinen persönlichen Problemen zu arbeiten und möglicherweise einen Neuanfang zu wagen. Die letzten Erkenntnisse über die Vorwürfe und seine unzähligen Verfehlungen werfen allerdings immer noch einen Schatten auf die einst blitzende Karriere des Rap-Stars.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, September 2023

Getty Images Marc Agnifilo, Anwalt von P. Diddy

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017