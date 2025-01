P. Diddys ehemaliger Assistent packt im TV-Interview aus

Der Musikmogul P. Diddy (55) sitzt derzeit in Untersuchungshaft, da ihm schwerwiegende Vergehen wie unter anderem Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen werden. Am Dienstagabend soll auf Investigation Discovery nun ein Interview mit P. Diddys ehemaligem Assistenten Phil Pines erscheinen, in dem weitere erschreckende Details ans Licht kommen sollen. Es wird das erste Mal sein, dass sich der Ex-Mitarbeiter des Rappers öffentlich äußert. In einem 30-minütigen Gespräch wird Phil über seine Zeit als Diddys Assistent von 2019 bis 2021 sprechen.

Nach eigenen Angaben arbeitete er als leitender Assistent für Diddy. In einer Klage erklärte Phil, er sei dafür verantwortlich gewesen, die berüchtigten "Wild King Nights"-Partys mit Drogen, Sexspielzeugen und anderen Utensilien auszustatten. Zugleich musste er angeblich dafür sorgen, dass alle Spuren nach den Veranstaltungen beseitigt wurden, um Verdacht bei den Hotels zu vermeiden. Phil gibt an, während seiner Tätigkeit unter Diddys direkter Kontrolle gestanden zu haben. Er habe zudem Angst vor der mächtigen Position des Musikers gehabt.

Das Interview ist Teil der vierteiligen Dokumentarserie "The Fall of Diddy". Bereits in den vergangenen Folgen sind schockierende Details ans Licht gekommen. So hat beispielsweise Kat Pasion, Model und ehemalige Freundin des beschuldigten Musikers, offen über ihre Beziehung zu P. Diddy gesprochen. Bei einer Auseinandersetzung habe der Rapper sie am Hals gepackt, angeblich als "Scherz" – doch sie sei dadurch verängstigt gewesen. Außerdem habe er des Öfteren strittige Kommentare gemacht. "Es steckt ein bisschen R. Kelly (58) in uns allen", soll er betont und sich dabei auf den wegen Sexualstraftaten verurteilten Musiker bezogen haben.

P. Diddy, Rapper

Kat Pasion, Ex Freundin von P. Diddy