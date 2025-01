In Doku: P. Diddys Ex-Freundin enthüllt verstörende Details

Kat Pasion, Model und ehemalige Freundin von P. Diddy (55), hat in der neuen Dokuserie "The Fall of Diddy" schockierende Details über ihre Beziehung zu dem einst mächtigen Musikproduzenten enthüllt. In der vierteiligen Serie, die am 27. Januar startet, schildert sie eine nicht einvernehmliche Begegnung im Jahr 2021, bei der Diddy sich ihr gegenüber gewaltsam verhalten haben soll. Die beiden hatten sich 2013 kennengelernt und nach Diddys Trennung von Cassie (38) im Jahr 2018 eine Beziehung begonnen. Nach mehreren angeblichen Drohungen und einem sehr kurzen Telefonat endete laut Kat der Kontakt endgültig. "Er ist ein Dämon", soll sie ihm damals gesagt haben.

Kat berichtete zudem von beunruhigenden Vorfällen, die ihre Zeit mit Diddy geprägt haben sollen. So habe er sie bei einer Auseinandersetzung am Hals gepackt, angeblich als "Scherz", und Kommentare gemacht, die sie später erschütterten. Unter anderem habe der 55-Jährige beim Ansehen der R. Kelly-Dokumentation "Surviving R. Kelly" gemeint: "Es steckt ein bisschen R. Kelly in uns allen." Während eines Aufenthalts in seinem Haus habe er schließlich so gewirkt, als sei er in einem anderen Zustand gewesen – angeblich unter Einfluss von Drogen – und sei später übergriffig geworden. Nach diesem Vorfall habe er sie eingeschüchtert und gesagt, er könne ihr Leben ruinieren oder sie zurück nach Kanada deportieren lassen.

Die Beziehung der beiden begann in einer schwierigen Zeit für Diddy: 2018 starb seine Ex-Partnerin Kim Porter (✝47), mit der er drei Kinder hat. Laut Kat sei ein Teil ihrer anfänglichen Verbindung das Erleben gemeinsamer Verluste gewesen. Doch schnell hätten sich andere Charakterzüge bei Diddy gezeigt, die die Beziehung prägten. Das Model entschied sich, ihre Geschichte erst Jahre später öffentlich zu machen, um "ihre Macht zurückzugewinnen". Diddy, der seit September 2024 wegen zahlreicher schwerer Vorwürfe inhaftiert ist, lässt die Anschuldigungen über seinen Sprecher dementieren. Die Dokuserie beleuchtet zudem weitere Vorwürfe gegen den einstigen Hip-Hop-Star, der derzeit auf seinen Prozess wartet.

Instagram / katpasion Kat Pasion, Ex Freundin von P. Diddy

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy, Rapper